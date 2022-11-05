https://sputnik-georgia.ru/20221105/minkult-gruzii-zaymetsya-razvitiem-tsirkovogo-iskusstva--obyavlen-konkurs-271842953.html

Минкульт Грузии займется развитием циркового искусства – объявлен конкурс

Минкульт Грузии займется развитием циркового искусства – объявлен конкурс

Цель конкурса – развитие и популяризация циркового искусства 05.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-05T15:31+0400

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грузия

культура

тея цулукиани

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило конкурс для содействия развитию циркового искусства, сообщила глава ведомства Тея Цулукиани.Министр подчеркнула, что на протяжении десятилетий государство не принимало действенных шагов по развитию циркового искусства и подобный конкурс в стране объявлен впервые.Целью конкурса является развитие и популяризация циркового искусства. Бюджет конкурса составляет 80 тысяч лари (более 28 тысяч долларов).В рамках конкурса принимаются проекты, в которых подразумевается поддержка профессиональных или самодеятельных цирковых труппы, в том числе поддержка мобильных цирковых трупп, т. н. шапито, а также независимых художников.Право на участие в конкурсе имеют юридические и физические лица, зарегистрированные в Грузии, имеющие опыт просветительской или творческой деятельности в любом жанре циркового искусства.В конкурсе предпочтение может быть отдано тому конкурсанту, который до Нового года проведет цирковые представления в регионах Грузии. Конкурсант может подать только одну проектную заявку.Заявки принимаются до 10 ноября (до 12:00 по тбилисскому времени) в распечатанном виде в здании Минкульта или в электронном виде по адресу info@culture.gov.ge.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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