https://sputnik-georgia.ru/20221105/sbornik-gruzinskoy-poetessy-popal-v-long-list-premii-uorvika-271894466.html
Сборник грузинской поэтессы попал в лонг-лист премии Уорвика
Сборник грузинской поэтессы попал в лонг-лист премии Уорвика
Всего на конкурс 2022 года было подано 138 работ, представляющих 33 языка 05.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-05T18:31+0400
2022-11-05T18:31+0400
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Сборник стихов грузинской поэтессы Дианы Анфимиади, переведенный на английский язык, включен в лонг-лист Уорвикской премии этого года ("Warwick Awards").Премия Уорвика была учреждена в 2017 году. Это ежегодная награда, присуждаемая за переведенное произведение женщины-автора, опубликованное на английском языке.В лонг-лист этого года вошли аргентинская и грузинская поэзия, японские рассказы и романы из Аргентины, Каталонии, Индии и Сирии.Шорт-лист будет опубликован в середине ноября. Победителя объявят в Лондоне 24 ноября.Сборник "Почему я больше не пишу стихи" был переведен на английский язык Натальей Букиа-Петерс и Джин Спракленд.Ранее одно из самых авторитетных англоязычных изданий The Guardian назвало сборник Анфимиади одним из лучших поэтических сборников последнего времени.Тогда австрийский блогер Марина Бутнер назвала грузинскую поэтессу "магом языка" и это неудивительно, ведь по профессии Анфимиади лингвист. В 2009 году Диана получила премию "Саба" за лучший дебют года. А в 2018 году стала лауреатом австрийского конкурса за произведение "Пророчество вареньем".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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Сборник грузинской поэтессы попал в лонг-лист премии Уорвика
18:31 05.11.2022 (обновлено: 19:40 05.11.2022)
Всего на конкурс 2022 года было подано 138 работ, представляющих 33 языка
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Сборник стихов грузинской поэтессы Дианы Анфимиади, переведенный на английский язык, включен в лонг-лист Уорвикской премии этого года ("Warwick Awards").
Премия Уорвика была учреждена в 2017 году. Это ежегодная награда, присуждаемая за переведенное произведение женщины-автора, опубликованное на английском языке.
В лонг-лист этого года вошли аргентинская и грузинская поэзия, японские рассказы и романы из Аргентины, Каталонии, Индии и Сирии.
"Всего на конкурс 2022 года было подано 138 работ, представляющих 33 языка – это самое большое количество заявок, поданных на приз на сегодняшний день", – говорится на сайте премии.
Шорт-лист будет опубликован в середине ноября. Победителя объявят в Лондоне 24 ноября.
Сборник "Почему я больше не пишу стихи" был переведен на английский язык Натальей Букиа-Петерс и Джин Спракленд.
Ранее одно из самых авторитетных англоязычных изданий The Guardian назвало сборник Анфимиади одним из лучших поэтических сборников последнего времени.
Тогда австрийский блогер Марина Бутнер назвала грузинскую поэтессу "магом языка" и это неудивительно, ведь по профессии Анфимиади лингвист. В 2009 году Диана получила премию "Саба" за лучший дебют года. А в 2018 году стала лауреатом австрийского конкурса за произведение "Пророчество вареньем".