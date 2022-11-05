https://sputnik-georgia.ru/20221105/sbornik-gruzinskoy-poetessy-popal-v-long-list-premii-uorvika-271894466.html

Сборник грузинской поэтессы попал в лонг-лист премии Уорвика

Сборник грузинской поэтессы попал в лонг-лист премии Уорвика

Всего на конкурс 2022 года было подано 138 работ, представляющих 33 языка 05.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-05T18:31+0400

2022-11-05T18:31+0400

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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Сборник стихов грузинской поэтессы Дианы Анфимиади, переведенный на английский язык, включен в лонг-лист Уорвикской премии этого года ("Warwick Awards").Премия Уорвика была учреждена в 2017 году. Это ежегодная награда, присуждаемая за переведенное произведение женщины-автора, опубликованное на английском языке.В лонг-лист этого года вошли аргентинская и грузинская поэзия, японские рассказы и романы из Аргентины, Каталонии, Индии и Сирии.Шорт-лист будет опубликован в середине ноября. Победителя объявят в Лондоне 24 ноября.Сборник "Почему я больше не пишу стихи" был переведен на английский язык Натальей Букиа-Петерс и Джин Спракленд.Ранее одно из самых авторитетных англоязычных изданий The Guardian назвало сборник Анфимиади одним из лучших поэтических сборников последнего времени.Тогда австрийский блогер Марина Бутнер назвала грузинскую поэтессу "магом языка" и это неудивительно, ведь по профессии Анфимиади лингвист. В 2009 году Диана получила премию "Саба" за лучший дебют года. А в 2018 году стала лауреатом австрийского конкурса за произведение "Пророчество вареньем".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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