https://sputnik-georgia.ru/20221105/sezonnye-virusy-sredi-detey-chto-nuzhno-znat-roditelyam--271845116.html

Сезонные вирусы среди детей: что нужно знать родителям?

Сезонные вирусы среди детей: что нужно знать родителям?

На носу зимний сезон, который полон разными вирусами и инфекциями 05.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-05T13:01+0400

2022-11-05T13:01+0400

2022-11-05T13:01+0400

общество

в мире

новости

здравоохранение

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24791/30/247913099_0:421:2145:1628_1920x0_80_0_0_508f8468c794fcb0eea9f2a79e2bd5c1.jpg

По словам специалистов, росту инфекций зимой способствует тот факт, что в это время года люди больше времени проводят в закрытых пространствах. Чаще респираторными заболеваниями болеют дети, поскольку им сложно соблюдать правила гигиены или следовать другим превентивным мерам.Педиатр клиники имени Тодуа Теа Абжандадзе рассказала в эфире телекомпании "Имеди" о том, что нужно знать родителям, чтобы встретить сезон вирусов и гриппов максимально подготовленными.— Какими вирусами инфицируются дети зимой чаще всего?— Зимой особенно увеличиваются случаи заболевания респираторными вирусами среди детей. Приблизительно одна треть случаев приходится на риновирусы, остальные – на другие вирусы.Риновирус, в основном, инфицирует верхние дыхательные пути. Заболевание выражается чиханием, обильными выделениями из носа, болью в горле, в некоторых случаях возможна невысокая температура.Более острые симптомы наблюдаются при вирусе гриппа. Высокая температура, боль горла, головы, заложенный нос, выделение из носа, чихание. В некоторых случаях при вирусе гриппа может возникнуть диарея и боль в животе. В случае осложнений может возникнуть пневмония или отит.Отдельно следует выделить респираторно-синцитиальные вирусы, которые, в основном, повреждают нижние дыхательные пути, соответственно, развивается бронхиолит. Пациенты жалуются на учащенное дыхание, обильное выделение из носа, пониженный аппетит. Особое внимание на этот вирус должны обращать родители детей в возрасте до года, в некоторых случаях необходимо лечение в клинике.Осенне-зимний сезон также полон коронавирусами разного типа, которые также выражаются респираторными симптомами и имеют легкое течение. Отдельно нужно выделить новую коронавирусную инфекцию, которая все еще циркулирует, протекает клинической симптоматикой, как и в случае других респираторных инфекций, однако среди детей часто вызывает диарею и боль в животе.Вирусные кишечные инфекции остаются актуальными и зимой, особенно активизируются рота- и астровирусы. Их основными симптомами являются диарея, боль в животе, высокая температура.— Как лечить вирусные инфекции? Как должны действовать родители в домашних условиях?— Большая часть вирусных инфекций не нуждается в специфическом лечении. В основном пациентам назначают лечение по симптомам, для того, чтобы облегчить и снять дискомфорт.Например, при высокой температуре дают жаропонижающее средство, в случае заложенного носа сосудосуживающие средства и так далее. При этом важен покой, здоровое питание и принятие жидкости.Как правило, вирусные инфекции длятся в течение одной недели. Желательно, чтобы в это время ребенок оставался дома, чтобы он не инфицировал других детей.— Когда родители должны обратиться к врачу?— К врачу родителям следует обратиться в том случае, если жалобы продлятся или обострятся, или им трудно будет управлять ситуацией дома. Также в случае детей до года желательно, чтобы родители обратились к врачу сразу же после начала симптомов и следовали назначению специалиста.— Когда целесообразно начать прием антибиотиков?— Лечение вирусных инфекции не нуждаются в антибиотиках. Они назначаются только в случае осложнений, вызванных вторичными бактериальными инфекциями. Самовольный прием антибиотиков недопустим, его должен назначить врач.— Какова превенция распространения вирусных инфекций?— Респираторные вирусные инфекции распространяются воздушно-капельным путем, через загрязненные поверхности. Для превенции вирусов очень важно соблюдать гигиенические нормы, что детям сложно, поэтому родители или те люди, которые за ними ухаживают, должны часто мыть им руки, игрушки, чистить поверхности, к которым маленькие чаще всего прикасаются.Также будет хорошо, если мы поможем детям выработать элементарные привычки – прикрывать рот рукой или локтем во время кашля или чихания. Очень важно своевременно сделать вакцину против гриппа, чтобы защитить детей как от инфицирования, так и от осложнений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, в мире, новости, здравоохранение, интервью