https://sputnik-georgia.ru/20221105/skolko-grazhdan-gruzii-deportirovali-iz-es-s-nachala-goda-271760205.html

Сколько граждан Грузии депортировали из ЕС с начала года?

Сколько граждан Грузии депортировали из ЕС с начала года?

Более половины депортированных из ЕС граждан Грузии были выдворены из Германии 05.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-05T19:31+0400

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ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Страны ЕС за девять месяцев 2022 года депортировали 2 282 гражданина Грузии, говорится в материалах МВД.Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмисии проживающих без разрешения лиц".По данным МВД Грузии, 54% выдворенных из ЕС граждан Грузии были депортированы из Германии (1 231). Вторую строчку по числу депортированных жителей Грузии занимает Франция. За отчетный период из этой страны были выдворены 459 граждан. Замыкает тройку подобных стран Греция, откуда за 9 месяцев 2022 года были депортированы 86 граждан Грузии.C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим.В стране уже принят ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, власти ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Отныне все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, будут возлагаться на них самих. Также была ужесточена процедура смены фамилии и введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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