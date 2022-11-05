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Цены на квартиры в Тбилиси по районам – официальные данные

Цены на квартиры в Тбилиси по районам – официальные данные

В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете медианную цену за 1 квадратный метр в построенных новостройках Тбилиси за третий квартал 2022 года 05.11.2022, Sputnik Грузия

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В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете медианную цену за 1 квадратный метр в построенных новостройках Тбилиси за третий квартал 2022 годаСогласно новым данным Национальной службы статистики, годовой индекс цен на новое жилье в третьем квартале 2022 года в Тбилиси вырос на 10,7%, при этом по сравнению со вторым кварталом того же года цены выросли на 3,2%. Согласно отчету комитета монетарной политики Нацбанка Грузии, рост цен вызван высоким спросом, в том числе из-за притока мигрантов в страну и увеличившимися расходами на строительство.В примечании Национальной службы статистики сказано, что указанные медианные цены представляют собой так называемую "цену предложения" (offer price). Самые высокие цены на квартиры в центральном районе Тбилиси Мтацминда – 4 931 лари/м2, а самая низкая цена в районе Самгори – 2 407/м2.Медианная цена – это просто среднее арифметическое максимальной и минимальной цен дня. Индикатор медианной цены рассчитывается следующим образом: максимальная и минимальная цены дня суммируются и результат делится на 1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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