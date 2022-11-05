https://sputnik-georgia.ru/20221105/u-natsdvizheniya-net-buduschego---deputat-ot-gruzinskoy-mechty-271957228.html

У "Нацдвижения" нет будущего – депутат от "Грузинской мечты"

У "Нацдвижения" нет будущего – депутат от "Грузинской мечты"

Рейтинг бывшей правящей партии сильно упал, отметил депутат от большинства 05.11.2022, Sputnik Грузия

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леван хабеишвили

ираклий кобахидзе

грузинская мечта

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия в Грузии "Единое национальное движение" распадается, так как у нее нет ни электората, ни авторитета, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Закруа журналистам."Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" – две самые крупные силы на грузинской политической арене. Однако в последнее время "Нацдвижение" перешло в режим стагнации и конфликты внутри партии стали проявляться в публичных заявления.В то же время он добавил, что раскол "Нацдвижения" не отразится на грузинской политике."Я, как представитель правящей партии, не рад расколу "Нацдвижения", так как для нас важна авторитетная оппозициия. А у "Нацдвижения" уже нет ни авторитета, ни совести, ни электората", – сказал Закруа.Ситуация в "Нацдвижении" обострилась после того, как Мелия выразил недовольство из-за того, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили, сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.В ответ Кезерашвили якобы сказал, что Мелия является лишь формальным председателем партии.Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали однопартийцы – депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, леван хабеишвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, единое нацдвижение