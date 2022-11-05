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В Грузии открылся завод по производству биоразлагаемых соломинок
В Грузии открылся завод по производству биоразлагаемых соломинок
Проект был осуществлен при поддержке "Программы по развитию деревни" 05.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-05T11:03+0400
2022-11-05T11:03+0400
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Завод по производству биоразлагаемых соломинок компании "Биобамби" открылся в районе Лагоди (регион Кахети, Восточная Грузия), говорится в сообщении министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйстваПроект был осуществлен при поддержке "Программы по развитию деревни", в рамках которой была выделена сумма в размере 125 тысяч лари (45,8 тысячи долларов)."Программа по развитию деревни", осуществляемая Агентством развития сельских районов при поддержке ЕС и программы развития ООН, проводится в грузинских районах Кеда, Хуло, Боржоми, Ахалкалаки, Тетрицкаро, Казбеги, Лагодехи и Дедоплисцкаро.В рамках данной программы профинансировано 77 проектов, общая стоимость инвестиций превышает 11 миллионов лари (более 4 миллионов долларов), софинансирование превышает 7,8 миллиона лари (2,8 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, тбилиси, лагодехи, кеда
В Грузии открылся завод по производству биоразлагаемых соломинок
11:03 05.11.2022 (обновлено: 12:14 05.11.2022)
Проект был осуществлен при поддержке "Программы по развитию деревни"
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Завод по производству биоразлагаемых соломинок компании "Биобамби" открылся в районе Лагоди (регион Кахети, Восточная Грузия), говорится в сообщении министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства
Проект был осуществлен при поддержке "Программы по развитию деревни", в рамках которой была выделена сумма в размере 125 тысяч лари (45,8 тысячи долларов).
"Программа по развитию деревни", осуществляемая Агентством развития сельских районов при поддержке ЕС и программы развития ООН, проводится в грузинских районах Кеда, Хуло, Боржоми, Ахалкалаки, Тетрицкаро, Казбеги, Лагодехи и Дедоплисцкаро.
В рамках данной программы профинансировано 77 проектов, общая стоимость инвестиций превышает 11 миллионов лари (более 4 миллионов долларов), софинансирование превышает 7,8 миллиона лари (2,8 миллиона долларов).