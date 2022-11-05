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В Грузии появились сразу два новых заповедника

В Грузии появились сразу два новых заповедника

На обеих охраняемых территориях будут строго контролироваться вырубка лесов 05.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Сразу две большие охраняемые территории появятся в грузинском регионе Шида Картли, соответствующие поправки в закон "Об охраняемых территориях" уже приняты парламентом Грузии.Охраняемые территории будут расположены у двух рек – Тана и Тедзами.Заказник Тана будет располагаться на территории 10 986 гектаров, а охраняемая территория Тедзами – на территории 10 878 гектаров.На обеих охраняемых территориях в соответствии с законом будет обеспечена защита уникальной экосистемы, сохранен исторически-культурный ландшафт, а также будут строго контролироваться вырубка лесов и застройка территории.Также создание охраняемых территорий даст возможность создать новые туристические объекты и станет источником дохода для местных жителей.Для развития охраняемых территорий Грузия получит грант в размере 16,3 миллиона евро.В Грузии 87 охраняемых территорий, расположенных на территории 800 тысяч гектаров, их ежегодно посещают сотни тысяч визитеров. Самыми популярными считаются Национальный парк Казбеги, Мартвильский каньон и пещеры Прометея.Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных "Красный список" Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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