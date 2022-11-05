https://sputnik-georgia.ru/20221105/v-programmu-po-vozrozhdeniyu-chaevodstva-v-gruzii-vneseny-izmeneniya-271947347.html

В программу по возрождению чаеводства в Грузии внесены изменения

В программу по возрождению чаеводства в Грузии внесены изменения

Участники программы "Грузинский чай" получат 70% софинансирования от государства, но не более 2,5 тысячи лари за один гектар на восстановление плантаций 05.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-05T10:32+0400

2022-11-05T10:32+0400

2022-11-05T10:32+0400

грузия

новости

экономика

грузинский чай

сельское хозяйство грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/15/266796895_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_062b8903234ff0598f8072d53aeb4a50.jpg

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. В целях развития первичного производства чая в Грузии в государственные программы были внесены изменения - восстановительная площадь плантаций уменьшена с 5 гектаров до 3 гектаров, а чаеводам предоставляется возможность приобрести ручное оборудование для сбора чая за полцены, говорится в сообщении Агентства развития села Минсельхоза страны.Производство чая в Грузии имеет многолетнюю традицию, поэтому развитие отрасли является приоритетом правительства. С 2016 года в стране реализуется проект "Грузинский чай", в рамках государственной программы "Единый агропроект".Проект предполагает софинасирование государством работ по восстановлению существующих в стране чайных плантаций. Под восстановлением плантаций подразумевается очистка плантаций от деревьев и сооружений, устройство дренажного канала и закупка удобрений на первый год.По информации Агентства, участники программы "Грузинский чай" получат 70% софинансирования от государства, но не более 2,5 тысячи лари за один гектар на восстановление плантаций.Сельскохозяйственные кооперативы будут финансироваться на 90% от стоимости восстановительных работ, но не более 3 тысяч лари за 1 гектар.При этом площадь плантаций, принадлежащих бенефициару или взятых в аренду у государства, должна быть не менее 3 гектаров и не более 300 гектаров.Грузинский чай возрождается - правительство увеличивает финансирование отрасли >>С изменениями, внесенными в программу "Софинансирование уборочной сельхозтехники", чаеводы получили возможность приобретать ручную технику для сбора чая на сумму не более 500 лари с 50% софинансированием.Как отмечает Агентство, эффективное использование потенциала существующих чайных плантаций в Грузии, содействие росту местного производства чая (в том числе биочая) и, как следствие, повышение уровня самообеспечения и увеличение экспортного потенциала является одним из важных приоритетов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, грузинский чай, сельское хозяйство грузии