https://sputnik-georgia.ru/20221105/vlasti-gruzii-khotyat-ustanovit-verkhniy-predel-tsen-na-medikamenty-271951540.html
Власти Грузии хотят установить верхний предел цен на медикаменты
Власти Грузии хотят установить верхний предел цен на медикаменты
Представителей медицины в Грузии знакомят с новой ценовой политикой на медикаменты 05.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-05T14:31+0400
2022-11-05T14:31+0400
2022-11-05T14:32+0400
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ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Работники Минздрава Грузии проводят встречи с представителями дистрибьюторов, производителей и клиник на тему новой политикой ценообразования медикаментов.С 2023 года Минздрав страны планирует внедрить референтное ценообразование и установить верхний предел цен на все медикаменты, продаваемые в стране.По данным пресс-службы ведомства, на встречах всех заинтересованных лиц знакомят с методами и механизмами образования цен и борьбы с нарушителями.Согласно реформе, государство установит верхний предел цен – за какую цену надо будет продавать лекарства и осуществлять их импорт. На первом этапе референтные цены распространяются на такие лекарства, которые финансируются государством – это хронические и онкологические лечебные препараты. Однако в дальнейшем список будет расширятся.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, тбилиси, минздрав, здравоохранение в грузии, здравоохранение
грузия, общество, новости, тбилиси, минздрав, здравоохранение в грузии, здравоохранение
Власти Грузии хотят установить верхний предел цен на медикаменты
14:31 05.11.2022 (обновлено: 14:32 05.11.2022)
Представителей медицины в Грузии знакомят с новой ценовой политикой на медикаменты
ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Работники Минздрава Грузии проводят встречи с представителями дистрибьюторов, производителей и клиник на тему новой политикой ценообразования медикаментов.
С 2023 года Минздрав страны планирует внедрить референтное ценообразование и установить верхний предел цен на все медикаменты, продаваемые в стране.
По данным пресс-службы ведомства, на встречах всех заинтересованных лиц знакомят с методами и механизмами образования цен и борьбы с нарушителями.
Согласно реформе, государство установит верхний предел цен – за какую цену надо будет продавать лекарства и осуществлять их импорт. На первом этапе референтные цены распространяются на такие лекарства, которые финансируются государством – это хронические и онкологические лечебные препараты. Однако в дальнейшем список будет расширятся.