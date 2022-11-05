https://sputnik-georgia.ru/20221105/vlasti-gruzii-khotyat-ustanovit-verkhniy-predel-tsen-na-medikamenty-271951540.html

Власти Грузии хотят установить верхний предел цен на медикаменты

Власти Грузии хотят установить верхний предел цен на медикаменты

Представителей медицины в Грузии знакомят с новой ценовой политикой на медикаменты 05.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Работники Минздрава Грузии проводят встречи с представителями дистрибьюторов, производителей и клиник на тему новой политикой ценообразования медикаментов.С 2023 года Минздрав страны планирует внедрить референтное ценообразование и установить верхний предел цен на все медикаменты, продаваемые в стране.По данным пресс-службы ведомства, на встречах всех заинтересованных лиц знакомят с методами и механизмами образования цен и борьбы с нарушителями.Согласно реформе, государство установит верхний предел цен – за какую цену надо будет продавать лекарства и осуществлять их импорт. На первом этапе референтные цены распространяются на такие лекарства, которые финансируются государством – это хронические и онкологические лечебные препараты. Однако в дальнейшем список будет расширятся.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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