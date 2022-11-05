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Вынужденные переселенцы в Грузии – без жилья остаются более 40 тысяч семей

Вынужденные переселенцы в Грузии – без жилья остаются более 40 тысяч семей

В ближайшие три года на получение квартир в новостройках могут надеяться только 13 тысяч семей 05.11.2022, Sputnik Грузия

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грузия

новости

вынужденные переселенцы

общество

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ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Более 44 тысяч семей вынужденных переселенцев в Грузии ждут получения своего собственного жилья, говорится в сообщении Минздрава Грузии на запрос депутата парламента.Согласно данным Минздрава на 11 октября 2022 года, в очереди на получение личной собственности находятся 44 228 семей переселенцев. При этом в ближайшие три года только 13 тысяч семей могут надеяться на получение квартир в новостройках, еще шесть тысяч смогут воспрользоваться программой "Дом в селе".На сегодняшний день правительство Грузии готовит план по осуществлению масштабного строительства для удовлетворения семи тысяч семей новым жильем. Дома построят в Тбилиси, Зугдиди, Кутаиси, Рустави и Боржоми. На первом этапе там получат квартиры семьи, живущие в аварийных зданиях.Для того, чтобы получить квартиру или дом, вынужденные переселенцы должны заполнить специальную заявку. После чего на основании заявки агентство присуждает им баллы от 0 до 10, в зависимости от материального обеспечения и необходимости нового жилья. Затем комиссия лично изучает вопрос каждого вынужденного переселенца на месте.Квартиры в новостройках, когда государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцам отремонтированные квартиры, не единственная программа обеспечения жилья для вынужденных переселенцев.Государство также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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