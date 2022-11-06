https://sputnik-georgia.ru/20221106/kategoricheski-s-goblinom-marionetki-v-evrope-sudba-zelenskogo-i-nedeesposobnyy-bayden-271960590.html

Категорически с Гоблином: марионетки в Европе, судьба Зеленского и недееспособный Байден

Категорически с Гоблином: марионетки в Европе, судьба Зеленского и недееспособный Байден

Новая неделя – новый выпуск "Категорически с Гоблином" 06.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-06T09:49+0400

2022-11-06T09:49+0400

2022-11-06T09:49+0400

мультимедиа

видео

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/06/271960433_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6d486f2d3b34833e19e6575ded41c218.jpg

Загадочное сообщение от Лиз Трасс американскому госсекретарю, звездная болезнь Зеленского, недееспособность Байдена – эти и другие темы обсуждаем вместе с Дмитрием Пучковым. Почему Зеленского выбросят как "отработанный материал"? Кто следующий после Украины? В чем главная мотивация всех действий Запада? Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео