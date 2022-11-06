https://sputnik-georgia.ru/20221106/kategoricheski-s-goblinom-marionetki-v-evrope-sudba-zelenskogo-i-nedeesposobnyy-bayden-271960590.html
Категорически с Гоблином: марионетки в Европе, судьба Зеленского и недееспособный Байден
Категорически с Гоблином: марионетки в Европе, судьба Зеленского и недееспособный Байден
Новая неделя – новый выпуск "Категорически с Гоблином" 06.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-06T09:49+0400
2022-11-06T09:49+0400
2022-11-06T09:49+0400
мультимедиа
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обострение ситуации вокруг украины 2022
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Загадочное сообщение от Лиз Трасс американскому госсекретарю, звездная болезнь Зеленского, недееспособность Байдена – эти и другие темы обсуждаем вместе с Дмитрием Пучковым. Почему Зеленского выбросят как "отработанный материал"? Кто следующий после Украины? В чем главная мотивация всех действий Запада? Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Категорически с Гоблином: марионетки в Европе, судьба Зеленского и недееспособный Байден
Новая неделя – новый выпуск "Категорически с Гоблином"
Загадочное сообщение от Лиз Трасс американскому госсекретарю, звездная болезнь Зеленского, недееспособность Байдена – эти и другие темы обсуждаем вместе с Дмитрием Пучковым.
Почему Зеленского выбросят как "отработанный материал"? Кто следующий после Украины? В чем главная мотивация всех действий Запада?
Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.