https://sputnik-georgia.ru/20221106/o-chem-govorili-garibashvili-i-pashinyan-po-telefonu-271969662.html

О чем говорили Гарибашвили и Пашинян по телефону?

О чем говорили Гарибашвили и Пашинян по телефону?

Пашинян проинформировал Гарибашвили об итогах состоявшейся 31 октября в Сочи трехсторонней встречи, в которой приняли участие лидеры Армении, Азербайджана и... 06.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-06T13:19+0400

2022-11-06T13:19+0400

2022-11-06T13:45+0400

грузия

новости

политика

армения

ираклий гарибашвили

никол пашинян

грузино-армянские отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/13/269609639_42:282:1254:964_1920x0_80_0_0_8275c14c4ac198869d68c0df21604a14.jpg

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили обсудил со своим армянским коллегой Николом Пашиняном ряд вопросов повестки дня, касающихся сотрудничества Грузии и Армении, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.Разговор между главами правительств Грузии и Армении состоялся по телефону.Стороны обменялись мнениями о тесном сотрудничестве в регионе и текущих вопросах.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. За 30 лет дипотношений Грузия и Армения оформили между собой десятки документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.Торговый оборот между странами за январь-сентябрь составил 798,8 миллиона долларов, что на 60,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года. А экспорт грузинской продукции в Армению за девять месяцев с начало года увеличился более чем в два раза и составил 366,1 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, армения, ираклий гарибашвили, никол пашинян, грузино-армянские отношения