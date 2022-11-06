https://sputnik-georgia.ru/20221106/poezd-soshel-s-relsov-v-tsentre-seula-271977072.html

Поезд сошел с рельсов в центре Сеула

Поезд сошел с рельсов в центре Сеула

Поезд "Мугунхва" с 275 пассажирами подъезжал к станции Йондынпхо в центре Сеула 06.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-06T20:36+0400

2022-11-06T20:36+0400

2022-11-06T20:56+0400

в мире

новости

сеул

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22776/26/227762684_0:238:2797:1811_1920x0_80_0_0_63786489198118ab37539236f523d001.jpg

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. В центре Сеула поезд сошел с рельсов, пострадали 30 человек. Об этом сообщило южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на Корейскую национальную железнодорожную корпорацию.По данным агентства, поезд "Мугунхва" с 275 пассажирами подъезжал к станции Йондынпхо в центре Сеула.Поезд следовал в город Иксан в провинции Северная Чолла, расположенной приблизительно в 180 километрах от Сеула.Празднование Хэллоуина в Сеуле обернулось страшной трагедией - фото >>Информации о погибших в результате аварии нет.Вечером 29 октября в одном из переулков Сеула произошла давка во время празднования Хэллоуина, в результате которой погибли 156 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сеул

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, сеул, происшествия