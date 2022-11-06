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Поезд сошел с рельсов в центре Сеула
Поезд сошел с рельсов в центре Сеула
Поезд "Мугунхва" с 275 пассажирами подъезжал к станции Йондынпхо в центре Сеула 06.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-06T20:36+0400
2022-11-06T20:36+0400
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ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. В центре Сеула поезд сошел с рельсов, пострадали 30 человек. Об этом сообщило южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на Корейскую национальную железнодорожную корпорацию.По данным агентства, поезд "Мугунхва" с 275 пассажирами подъезжал к станции Йондынпхо в центре Сеула.Поезд следовал в город Иксан в провинции Северная Чолла, расположенной приблизительно в 180 километрах от Сеула.Празднование Хэллоуина в Сеуле обернулось страшной трагедией - фото >>Информации о погибших в результате аварии нет.Вечером 29 октября в одном из переулков Сеула произошла давка во время празднования Хэллоуина, в результате которой погибли 156 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, сеул, происшествия
Поезд сошел с рельсов в центре Сеула
20:36 06.11.2022 (обновлено: 20:56 06.11.2022)
Поезд "Мугунхва" с 275 пассажирами подъезжал к станции Йондынпхо в центре Сеула
ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. В центре Сеула поезд сошел с рельсов, пострадали 30 человек. Об этом сообщило южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на Корейскую национальную железнодорожную корпорацию.
По данным агентства, поезд "Мугунхва" с 275 пассажирами подъезжал к станции Йондынпхо в центре Сеула.
Поезд следовал в город Иксан в провинции Северная Чолла, расположенной приблизительно в 180 километрах от Сеула.
Информации о погибших в результате аварии нет.
Вечером 29 октября в одном из переулков Сеула произошла давка во время празднования Хэллоуина, в результате которой погибли 156 человек.