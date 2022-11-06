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https://sputnik-georgia.ru/20221106/premer-gruzii-vystupit-na-klimaticheskom-sammite-v-egipte-271973928.html
Премьер Грузии выступит на климатическом саммите в Египте
Премьер Грузии выступит на климатическом саммите в Египте
Гарибашвили обратится к мировым лидерам и сосредоточит внимание на способах преодоления вызовов, вызванных изменением климата 06.11.2022, Sputnik Грузия
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2022-11-06T17:29+0400
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ираклий гарибашвили
илья дарчиашвили
египет
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в 27-м саммите мировых лидеров Конференции ООН по изменению климата, который пройдет в египетском городе Шарм-эль-Шейх, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.По информации пресс-службы, глава грузинского правительства отправился в Египет вместе с делегацией, в которую входят министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава аппарата правительства Реваз Джавелидзе.В египетском Шарм-эль-Шейхе с 6 по 18 ноября пройдет сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.На 7 и 8 ноября в рамках COP27 запланирован Климатический саммит, в ходе которого ожидаются выступления более 120 глав государств, также в программу включены шесть круглых столов с их участием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, илья дарчиашвили, египет, парижское соглашение по климату
грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, илья дарчиашвили, египет, парижское соглашение по климату

Премьер Грузии выступит на климатическом саммите в Египте

17:01 06.11.2022 (обновлено: 17:29 06.11.2022)
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 06.11.2022
© Government of Georgia
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Гарибашвили обратится к мировым лидерам и сосредоточит внимание на способах преодоления вызовов, вызванных изменением климата
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в 27-м саммите мировых лидеров Конференции ООН по изменению климата, который пройдет в египетском городе Шарм-эль-Шейх, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.
По информации пресс-службы, глава грузинского правительства отправился в Египет вместе с делегацией, в которую входят министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава аппарата правительства Реваз Джавелидзе.
Сообщается, что Гарибашвили обратится к мировым лидерам, участвующим в саммите, и сосредоточит внимание на способах преодоления вызовов, вызванных изменением климата.
В египетском Шарм-эль-Шейхе с 6 по 18 ноября пройдет сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
На 7 и 8 ноября в рамках COP27 запланирован Климатический саммит, в ходе которого ожидаются выступления более 120 глав государств, также в программу включены шесть круглых столов с их участием.
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