https://sputnik-georgia.ru/20221106/prestupnost-v-gruzii-sokratilas---novaya-statistika-271956891.html

Преступность в Грузии сократилась - новая статистика

Преступность в Грузии сократилась - новая статистика

За девять месяцев в Грузии были раскрыты почти 58% всех совершенных преступлений 06.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-06T09:01+0400

2022-11-06T09:01+0400

2022-11-06T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 ноя – Sputnik. Более 42 тысяч преступлений было зафиксировано в Грузии в период с 1 января по 1 октября 2022 года, сообщается на сайте МВД ГрузииКоличество преступлений в Грузии за три квартала 2022 года сократилось на 4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. При этом с начала года раскрыты были 57,9% из всех дел.Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений. Пик преступности приходится на летний период.В сентябре в стране было зафиксировано 4,8 тысячи преступлений, из которых уже раскрыто 46,6%.Топ-5 преступленийСамым распространенным преступлением в Грузии остается воровство – в период 1 января по 1 октября 2022 года было зарегистрировано около 12,6 тысячи фактов, из которых раскрыто 51,5%.На второе место за три квартала вышли преступления, связанные с наркотиками. Всего за этот период было зафиксировано около 3,9 тысячи таких преступлений, из которых раскрыты 91,8%.На третьем месте – семейное насилие. Всего за отчетный период было зафиксировано 3,1 тысячи подобных фактов. Раскрыть удалось 84,6%.Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:Кроме того, по данным МВД Грузии, за девять месяцев в стране было зарегистрировано 56 убийств, из которых 21 – с особой жестокостью, 296 случаев нанесения вреда здоровью, 137 случаев изнасилования, 8 случаев торговли людьми, один случай взятия в заложники и 9 случаев терроризма.Скольких наказали?В январе-сентябре 2022 года за совершение различных преступлений к уголовной ответственности привлекли 17 325 человек, из которых 1 117 отбывали условный срок.При этом 5 537 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.Пострадавшими в период с 1 января по 1 октября 2022 года от различных преступлений признали 13 413 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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