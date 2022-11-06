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Сборная Грузии по киберфутболу готовится к отбору на чемпионат мира

Сборная Грузии по киберфутболу готовится к отбору на чемпионат мира

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по киберфутболу в рамках подготовки к чемпионату мира FIFA 23 провела четыре товарищеских матча. 06.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по киберфутболу в рамках подготовки к чемпионату мира FIFA 23 провела четыре товарищеских матча. Согласно информации Федерации футбола Грузии, команда обыграла сборные Словакии, Кипра и Греции и сыграла вничью с Исландией. В состав сборной сходят Ладо Ониани, Ника Асаташвили, Георгий Гоголь и Никуша Хевиашвили. Сборная Грузии по киберфутболу сыграет в третьей группе отборочного этапа чемпионата мира вместе с командами Швейцарии, Бельгии, Украины и Греции. Групповой этап стартует 15-16 декабря. Грузин стал чемпионом мира по киберфутболу >>Перед турниром наша команда проведет еще несколько товарищеских матчей. Федерация киберфутбола Грузии сформировала национальную команду год назад при поддержке Федерации футбола Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, спорт, киберспорт, футбол, федерация футбола грузии