https://sputnik-georgia.ru/20221106/sbornaya-gruzii-po-kiberfutbolu-gotovitsya-k-otboru-na-chempionat-mira-271964388.html
Сборная Грузии по киберфутболу готовится к отбору на чемпионат мира
Сборная Грузии по киберфутболу готовится к отбору на чемпионат мира
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по киберфутболу в рамках подготовки к чемпионату мира FIFA 23 провела четыре товарищеских матча. 06.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-06T10:52+0400
2022-11-06T10:52+0400
2022-11-06T10:52+0400
грузия
новости
спорт
киберспорт
футбол
федерация футбола грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22996/75/229967533_0:538:1419:1336_1920x0_80_0_0_45ce840bc431121a69e069bfd97a8eef.jpg
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по киберфутболу в рамках подготовки к чемпионату мира FIFA 23 провела четыре товарищеских матча. Согласно информации Федерации футбола Грузии, команда обыграла сборные Словакии, Кипра и Греции и сыграла вничью с Исландией. В состав сборной сходят Ладо Ониани, Ника Асаташвили, Георгий Гоголь и Никуша Хевиашвили. Сборная Грузии по киберфутболу сыграет в третьей группе отборочного этапа чемпионата мира вместе с командами Швейцарии, Бельгии, Украины и Греции. Групповой этап стартует 15-16 декабря. Грузин стал чемпионом мира по киберфутболу >>Перед турниром наша команда проведет еще несколько товарищеских матчей. Федерация киберфутбола Грузии сформировала национальную команду год назад при поддержке Федерации футбола Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22996/75/229967533_0:405:1419:1469_1920x0_80_0_0_0a89d2884723c3ca3cdd6b3047e3b716.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, спорт, киберспорт, футбол, федерация футбола грузии
грузия, новости, спорт, киберспорт, футбол, федерация футбола грузии
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по киберфутболу в рамках подготовки к чемпионату мира FIFA 23 провела четыре товарищеских матча.
Согласно информации Федерации футбола Грузии, команда обыграла сборные Словакии, Кипра и Греции и сыграла вничью с Исландией. В состав сборной сходят Ладо Ониани, Ника Асаташвили, Георгий Гоголь и Никуша Хевиашвили.
Сборная Грузии по киберфутболу сыграет в третьей группе отборочного этапа чемпионата мира вместе с командами Швейцарии, Бельгии, Украины и Греции. Групповой этап стартует 15-16 декабря.
Перед турниром наша команда проведет еще несколько товарищеских матчей.
Федерация киберфутбола Грузии сформировала национальную команду год назад при поддержке Федерации футбола Грузии.