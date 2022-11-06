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Сборная Грузии по регби победила Уругвай

Сборная Грузии по регби победила Уругвай

Следующий матч сборная Грузии проведет 12 ноября в Тбилиси против команды Самоа 06.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Первый матч ноябрьских тестов сборная Грузии по регби провела против сборной Уругвая в Тбилиси, на "Динамо Арене", и выиграла со счетом 34:18.Грузины занесли сопернику четыре попытки – Горгадзе (3) и Папидзе (1), которые успешно успешно реализовал Абжандадзе. Кроме того, он забил еще два штрафных.Свой следующий матч сборная Грузии проведет 12 ноября в Тбилиси, на "Динамо Арене". Соперником грузинских регбистов станет команда Самоа.

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