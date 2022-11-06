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Сборная Грузии по регби победила Уругвай
Сборная Грузии по регби победила Уругвай
Следующий матч сборная Грузии проведет 12 ноября в Тбилиси против команды Самоа 06.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-06T19:58+0400
2022-11-06T19:58+0400
2022-11-06T20:55+0400
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Первый матч ноябрьских тестов сборная Грузии по регби провела против сборной Уругвая в Тбилиси, на "Динамо Арене", и выиграла со счетом 34:18.Грузины занесли сопернику четыре попытки – Горгадзе (3) и Папидзе (1), которые успешно успешно реализовал Абжандадзе. Кроме того, он забил еще два штрафных.Свой следующий матч сборная Грузии проведет 12 ноября в Тбилиси, на "Динамо Арене". Соперником грузинских регбистов станет команда Самоа.
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грузия, новости, спорт, уругвай, самоа, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, товарищеский матч
грузия, новости, спорт, уругвай, самоа, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, товарищеский матч
Сборная Грузии по регби победила Уругвай
19:58 06.11.2022 (обновлено: 20:55 06.11.2022)
Следующий матч сборная Грузии проведет 12 ноября в Тбилиси против команды Самоа
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Первый матч ноябрьских тестов сборная Грузии по регби провела против сборной Уругвая в Тбилиси, на "Динамо Арене", и выиграла со счетом 34:18.
Грузины занесли сопернику четыре попытки – Горгадзе (3) и Папидзе (1), которые успешно успешно реализовал Абжандадзе. Кроме того, он забил еще два штрафных.
Свой следующий матч сборная Грузии проведет 12 ноября в Тбилиси, на "Динамо Арене". Соперником грузинских регбистов станет команда Самоа.