https://sputnik-georgia.ru/20221106/vavilov-rasskazal-zachem-shtaty-perebrasyvayut-bombardirovschiki-vse-blizhe-k-kitayu---video-271960287.html
Вавилов рассказал, зачем Штаты перебрасывают бомбардировщики все ближе к Китаю - видео
Вавилов рассказал, зачем Штаты перебрасывают бомбардировщики все ближе к Китаю - видео
Си Цзиньпин получил после съезда еще большее влияние на экономический блок государства, что выведет российско-китайское экономическое сотрудничество на новый... 06.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-06T09:23+0400
2022-11-06T09:23+0400
2022-11-06T09:23+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист Николай Вавилов. Что должна сделать Россия, чтобы добиться наибольшей выгоды от взаимодействия с Китаем? Зачем Соединенные Штаты перебрасывают в Австралию бомбардировщики, способные нести ядерное оружие? Почему республиканцы в случае победы на выборах в США не будут мягче демократов в отношениях с Китаем? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, сша, китай, видео
мультимедиа, видео, сша, китай, видео
Вавилов рассказал, зачем Штаты перебрасывают бомбардировщики все ближе к Китаю - видео
Си Цзиньпин получил после съезда еще большее влияние на экономический блок государства, что выведет российско-китайское экономическое сотрудничество на новый уровень
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист Николай Вавилов.
Что должна сделать Россия, чтобы добиться наибольшей выгоды от взаимодействия с Китаем? Зачем Соединенные Штаты перебрасывают в Австралию бомбардировщики, способные нести ядерное оружие? Почему республиканцы в случае победы на выборах в США не будут мягче демократов в отношениях с Китаем?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.