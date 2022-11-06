https://sputnik-georgia.ru/20221106/vavilov-rasskazal-zachem-shtaty-perebrasyvayut-bombardirovschiki-vse-blizhe-k-kitayu---video-271960287.html

Вавилов рассказал, зачем Штаты перебрасывают бомбардировщики все ближе к Китаю - видео

Вавилов рассказал, зачем Штаты перебрасывают бомбардировщики все ближе к Китаю - видео

Си Цзиньпин получил после съезда еще большее влияние на экономический блок государства, что выведет российско-китайское экономическое сотрудничество на новый... 06.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-06T09:23+0400

2022-11-06T09:23+0400

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сша

китай

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист Николай Вавилов. Что должна сделать Россия, чтобы добиться наибольшей выгоды от взаимодействия с Китаем? Зачем Соединенные Штаты перебрасывают в Австралию бомбардировщики, способные нести ядерное оружие? Почему республиканцы в случае победы на выборах в США не будут мягче демократов в отношениях с Китаем? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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