Юный грузинский певец Александр Зазарашвили проведет концерты в США

Юный грузинский певец Александр Зазарашвили проведет концерты в США

Организаторы обещают не просто концерт, а шоу высокого уровня 06.11.2022, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Грузинский певец Александр Зазарашвили, которого прозвали "грузинским Робертино Лоретти", проведет в США два концерта под названием "Мальчик с мечтой" (A Boy With Dream).Первый концерт пройдет в Нью-Джерси 19 ноября, а 2 декабря - в Филадельфии.Успех Александра Зазарашвили начался с победы в пятом сезоне украинского музыкального проекта "Голос.Дети". Тогда же мальчика из Грузии назвали "грузинским Робертино Лоретти". Александр исполнил композицию Нино Катамадзе "Кучаши эртхел" (Once In The Street) на грузинском языке и произвел фурор на проекте.После Украины о талантливом мальчике из Грузии узнали и в США. Александр успешно выступил на сцене одного из самых престижных концертных залов в Карнеги-холле и дал еще несколько концертов в городах США. В сентябре 2019 года певец выступил в нью-йоркском ресторане LORD на вечере "Встречайте Александра Зазарашвили" (Meet Alexsandre Zazarashvili), а потом - на концертах The Voices of Ukraine and Georgia в Филадельфии и Нью-Джерси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

