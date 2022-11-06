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Юный грузинский певец Александр Зазарашвили проведет концерты в США
Юный грузинский певец Александр Зазарашвили проведет концерты в США
Организаторы обещают не просто концерт, а шоу высокого уровня 06.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-06T09:36+0400
2022-11-06T09:36+0400
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ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Грузинский певец Александр Зазарашвили, которого прозвали "грузинским Робертино Лоретти", проведет в США два концерта под названием "Мальчик с мечтой" (A Boy With Dream).Первый концерт пройдет в Нью-Джерси 19 ноября, а 2 декабря - в Филадельфии.Успех Александра Зазарашвили начался с победы в пятом сезоне украинского музыкального проекта "Голос.Дети". Тогда же мальчика из Грузии назвали "грузинским Робертино Лоретти". Александр исполнил композицию Нино Катамадзе "Кучаши эртхел" (Once In The Street) на грузинском языке и произвел фурор на проекте.После Украины о талантливом мальчике из Грузии узнали и в США. Александр успешно выступил на сцене одного из самых престижных концертных залов в Карнеги-холле и дал еще несколько концертов в городах США. В сентябре 2019 года певец выступил в нью-йоркском ресторане LORD на вечере "Встречайте Александра Зазарашвили" (Meet Alexsandre Zazarashvili), а потом - на концертах The Voices of Ukraine and Georgia в Филадельфии и Нью-Джерси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, культура, новости, нино катамадзе, сша, тбилиси, украина
Юный грузинский певец Александр Зазарашвили проведет концерты в США
09:36 06.11.2022 (обновлено: 10:23 06.11.2022)
Организаторы обещают не просто концерт, а шоу высокого уровня
ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Грузинский певец Александр Зазарашвили, которого прозвали "грузинским Робертино Лоретти", проведет в США два концерта под названием "Мальчик с мечтой" (A Boy With Dream).
Первый концерт пройдет в Нью-Джерси 19 ноября, а 2 декабря - в Филадельфии.
"Это будет не только вечер, полный перфомансов высокого уровня, а шоу о жизни Александра Зазарашвили", - говорится в анонсе концертов.
Успех Александра Зазарашвили начался с победы в пятом сезоне украинского музыкального проекта "Голос.Дети". Тогда же мальчика из Грузии назвали "грузинским Робертино Лоретти". Александр исполнил композицию Нино Катамадзе "Кучаши эртхел" (Once In The Street) на грузинском языке и произвел фурор на проекте.
После Украины о талантливом мальчике из Грузии узнали и в США. Александр успешно выступил на сцене одного из самых престижных концертных залов в Карнеги-холле и дал еще несколько концертов в городах США. В сентябре 2019 года певец выступил в нью-йоркском ресторане LORD на вечере "Встречайте Александра Зазарашвили" (Meet Alexsandre Zazarashvili), а потом - на концертах The Voices of Ukraine and Georgia в Филадельфии и Нью-Джерси.