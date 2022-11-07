https://sputnik-georgia.ru/20221107/garibashvili-pozdravil-grazhdan-gruzii-s-prazdnikom-erekleoba-271982307.html

Гарибашвили поздравил граждан Грузии с праздником "Эреклеоба"

Гарибашвили поздравил граждан Грузии с праздником "Эреклеоба"

Сегодня со дня рождения царя Эрекле II исполнилось 302 года 07.11.2022, Sputnik Грузия

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кахети

ираклий гарибашвили

праздник

новости

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил граждан страны с праздником "Эреклеоба", который является одним из самых главных праздников жителей региона Кахети.Ежегодно 7 ноября в Телави празднуется день города "Телавкалакоба", или же "Эреклеоба". Это традиционный народный праздник кахетинцев. Этот день считается днем рождения царя Эрекле II. Сегодня со дня его рождения исполнилось 302 года.По словам Гарибашвили, несмотря на непрекращающийся войны, Эрекле II стал основоположником масштабных реформ, направленных на модернизацию страны и развитие ее государственности, промышленности, образования и культуры."Царь олицетворял в себе все лучшие свойства грузина – мудрость, храбрость, отвагу ради родины… Его геройская жизнь является примером для каждого из нас, и я верю, что он останется таким для всех будущих поколений", – отметил Гарибашвили.В связи с праздником в Телави пройдут разные мероприятия, а эпицентром событий станет территория музея Эрекле II. В крепости "Батонис-цихе" открыты тематические павильоны, установлена сцена и декорации.В рамках празднования "Эреклеоба" будут названы почетные жители Телави. Вечером состоится гала-концерт.С девяти утра в местной церкви проходит молебен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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