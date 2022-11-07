https://sputnik-georgia.ru/20221107/glava-minfina-poyasnil-chto-vliyaet-na-rost-ekonomiki-gruzii-272001404.html

Глава Минфина пояснил, что влияет на рост экономики Грузии

Глава Минфина пояснил, что влияет на рост экономики Грузии

Связывать экономический рост в Грузии и наплыв мигрантов из России и Беларуси неправильно, считает министр 07.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-07T18:59+0400

2022-11-07T18:59+0400

2022-11-07T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. В двузначном росте экономики Грузии играют роль несколько факторов, а не только эффект мигрантов в части роста спроса, заявил на брифинге в Национальном банке министр финансов Лаша Хуцишвили.Так министр ответил на вопрос журналиста, касающийся влияния роста числа мигрантов из России и Беларуси в Грузию на положительную статистику роста ВВП Грузии.На экономическую активность Грузии в той или иной степени влияют все факторы: рост экспорта, туризма, международных перевозок, общего спроса."Например, такая причина как восстановление туризма, где в этом году у нас фактически 100% восстановление. Статистика восстановления туризма есть не только из России и Беларуси, а практически из многих стран", – сказал министр.Также одним из важных факторов, обусловливающих рост экономики, министр назвал и данные по экспорту. По его словам, в текущем году экспорт растет быстрее запланированного, и составляет более 37%.Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в сентябре 2022 года составил 8,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за девять месяцев с начала года составляет 10,2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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