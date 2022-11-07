https://sputnik-georgia.ru/20221107/gorgadze-i-razletevshiesya-chibisy--k-test-matchu-sbornykh-gruzii-i-urugvaya-po-regbi-271980463.html

Горгадзе и разлетевшиеся чибисы – к тест-матчу сборных Грузии и Уругвая по регби

Горгадзе и разлетевшиеся чибисы – к тест-матчу сборных Грузии и Уругвая по регби

"Лелос" со счетом 34:18 обыграли сборную Уругвая, что было воспринято наставниками обеих команд как закономерность 07.11.2022, Sputnik Грузия

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ЗакономерностьСтоит отметить, что согласно специфике регби, в этом виде спорта заведомо более сильный и практически всегда побеждает слабого соперника. Во всяком случае, здесь очень редко случаются сенсации, поэтому то, что сборная Грузии победит сборную Уругвая, ожидалось и специалистами, и букмекерами, и болельщиками.Подобный исход ожидался в том числе и участниками данного матча, в частности, их наставниками. После игры Леван Маисашвили, главный тренер "Лелос", отметил, что результат закономерен, хотя уругвайцы и оказали достойное и весьма серьезное сопротивление, а аргентинский наставник уругвайцев профессор Эстебан Менесес заявил, что Грузия по силе не уступает представителям ведущей десятки всемирного рейтинга, и уругвайцы на данном этапе еще не способны побеждать команды такого уровня.Вообще-то, сборная Грузии перед отчетным матчем находилась на 13-й ступени в табели о рангах, сборная Уругвая – на 18-й, а во второй десятке рейтинга дистанция в 5 ступеней весьма и весьма объективна. Однако, в любом случае надо признать, что уругвайский регби сильно прогрессирует в последние годы.Прогрессирующие "Чибисы"Регбийная сборная Уругвая постепенно превратилась в ведущую команду своего региона – Северной и Южной Америки. Естественно, Аргентина не в счет – "Пумы" уже давно в мировой элите, и в воскресенье, на, пожалуй, самом знаменитом регбийном стадионе – лондонском "Твикенхэме" – обыграла вице-чемпионов мира англичан со счетом 30:29.Так вот, после аргентинцев в объединенной Америке сильнейшей сборной многие годы являлась сборная США, и в этом качестве она, как правило, и попадала на Кубки мира. А на этот раз отбор из Америки на КМ-23 выиграли "Чибисы".Кстати, это прозвище уругвайские регбисты взяли себе в честь южноамериканского чибиса – птицы размером с сороку, но благодаря виртуозным летным способностям и длинному острейшему клюву, умеющая дать отпор любому коршуну, ястребу и соколу. И уругвайский регби честно соответствует этим качествам. Уругвайцы не боятся авторитетов и не прощают собственной недооценки.С учетом горького опытаК счастью для себя, грузины уже давно сделали выводы из горького опыта недооценки уругвайцев. Первая встреча этих сборных состоялась в рамках Кубка мира 2003 года. Сборная Уругвая попала на тот форум, преуспев в утешительном турнире и в их матче против Грузии явным фаворитом считались "Лелос", уже успевшие снискать себе репутацию грозы авторитетов. Это был последний матч в группе и оба его участника подошли к нему с тремя поражениями в предыдущих играх. Грузины не сумели собраться, уругвайцы, напротив, отыграли по полной и добились первой и пока последней победы в истории своих выступлений на КМ – 24:12.Причем то же самое повторилось и через год, "Чибисы" вновь обыграли "Лелос", но с тех пор класс грузинского регби значительно возрос и четыре следующих поединка "Борджгалоснеби" провели максимально внимательно, в том числе и на последнем КМ в Японии – 33:7.Сборная Грузии улучшила свои позиции в мировом рейтинге регби >>То первое поражение было настолько неожиданным, нелогичным и даже обидным, что грузинские регбисты помнят о нем как о змеином укусе. После воскресного матча капитан "Лелос" Мераб Шарикадзе отметил, что это очень достойная команда и попросил своих поклонников отнестись к в общем-то тяжелой победе с пониманием и учетом неуступчивости уругвайцев...Масса кадровых проблемА ведь ситуация в команде была далека от идеальной. Здесь имеются в виду серьезные кадровые проблемы. Как известно, одна из главных звезд грузинского регби – левый столб Михеил Нариашвили – решил на год уйти из регби, чтобы сделать операцию на травмированном колене и реабилитироваться без спешки. Еще один звездный столб Бека Гигашвили отпросился по семейной причине – супруга на днях ждет ребенка и Леван Маисашвили конечно же пошел на встречу парню, всегда отрабатывавшему в сборной по максимуму.Травму получил Ника Хатиашвили, тоже столб, Лука Джапаридзе перенес операцию, еще несколько столбов не имеют должной практики в своих французских клубах, а вот Гиорги Меликидзе оказался вне расширенного состава на осенние тест-матчи по решению самого Маисашвили.Гиорги заблистал в своем "Стад Франсэ" в текущем сезоне, однако Леван не забыл, что Меликидзе дважды сам отказался приехать в сборную. Сначала это произошло в феврале, перед стартом чемпионата Европы. Меликидзе попросил тренера не вызывать на эти матчи, сославшись на желание утрясти свои клубные дела. Маисашвили пошел ему на встречу, однако уже летом Гиорги не приехал на июльские тест-матчи уже без особых на то причин.И Маисашвили решил отказаться от этого игрока нынешней осенью несмотря на проблемы именно в первой линии схватки "Лелос". Выход был найден – в сборную был призван 19-летний одноклубник Меликидзе Серго Абрамишвили, о необычайной физической силе которого в парижском клубе уже говорят вслух. Серго универсал – играет и левым столбом, и правым. Еще одно дорование – 20-летний Александре Кунтелиа из обладателя Кубка чемпионов "Ла Рошели". Этот парень и вовсе гигант – ростом за 190 см, что нехарактерно для приземистых и накачанных форвардов первой линии. Кунтелиа был звездой всех возрастных сборных, сметая на своем пути обычно более мелких сверстников-противников...В заявку на матч против сборной Уругвая эти чудо-юниоры не попали – Маисашвили сделал ставку на опыт, хотя о каком опыте речь, когда стартовым Гурамам – Гогичашвили и Папидзе 24 и 25 лет соответственно и настоящий опыт игры за сборную за плечами только у первого из них. Гогичашвили проводил 33-й матч в регбийке "Лелос", Папидзе – 3-й, заменивший первого Ника Абуладзе тоже в третий раз играл за сборную, а дублером Папидзе оказался дебютант Вахтанг Абдаладзе.Пару слов об этом парне. Он вырос в Ирландии в семье грузинских эмигрантов, подавал большие надежды и играл за сборную Ирландии U20. До сих пор играет за "Ленстер" – один из сильнейших клубов Европы, однако перспективы попасть в главную команду Ирландии Вах Вахтанг так и не получил, да и в "Ленстере" он не в главных ролях. И тут как-раз подоспели нововведения "World Rugby", позволяющие игрокам выступать за сборную своей исторической родины. И Вах (именно так зовут его ирландцы, будучи не в состоянии произносить имя "Вахтанг") дождался внимания со стороны Маисашвили.Помимо всех этих историй со столбами, из-за травмы уже давно отсутствует игрок третьей линии Гиорги Цуцкиридзе, столь важный регбист в схеме сборной Грузии. И вот со всеми этими проблемами и пришлось справляться Левану Маисашвили.Незаполненная "Динамо Арена"И еще один важный нюанс. Матч проходил на "Динамо Арене" и 55-тысячные трибуны тбилисского стадиона так и не заполнились – возможно, было мало рекламы, может быть билеты дорогие? Хотя 15 лари – цена доступная. А ведь эта великолепная арена заполняется до отказа, когда на ней грузины играют со сборными России или Румынии. Это понятно: обе – принципиальные соперники Грузии, а Уругвай таковым до воскресенья не являлся. С другой стороны, и не полный "Динамо" шумел и болел как тот "Твикенхэм"!Горгадзе-ШоуТак или иначе, но победа была одержана. И несмотря на то, что все сыграли более-менее нормально, один из грузин все-же выделялся. 26-летний Бека Горгадзе еще с юношеского возраста подавал особые надежды, считался восходящей звездой международного масштаба и на это были причины – парень ростом за 190 см был очень подвижен, быстр и умел. Помимо этого Бека отличался умной, интеллектуальной манерой игры, но частые травмы не позволили ему раскрыться на все сто. Однако в прошлом сезоне он нашел свой клуб – "Стад Палуаз", или просто "По" – середняк французского Топ-14. И в этом баскском клубе Бека нашел себя, его талант заблистал всеми своими гранями. Авторитет Горгадзе возрос настолько, что он был выбран капитаном "По". Он вновь стал заносить попытки, попадать в символическую сборную тура...И после всего этого Бека Горгадзе приехал в сборную и за один тайм занес уругвайцам целый хет-трик! Все три его попытки были плодом командных действий, но ведь он всякий раз оказывался в нужное время в нужном месте, а мастерства ему, как читатель уже догадался, не занимать.Вместе с Горгадзе в первом тайме очки набирал только Тедо Абжандадзе из французского же "Монтобана". Флай-хав "Лелос" без промаха реализовал все три попытки блистательного Горгадзе, предзнаменовав всему точный пенальти в самом дебюте встречи. Правда, закрывая тайм, Тедо промазал еще один штрафной, но тем не менее сборная Грузии ушла в раздевалку, ведя в счете – 24:13.В самом начале второго тайма отличился еще один игрок "По". Вышеупомянутый Гурам Папидзе подхватил мяч из рака и напролом рванул к цели. На грузине-бородаче повисли три южноамериканца, но Гурам занес в зачетку вместе с мячом и уругвайцев, приземлив всю свою ношу там, где и требовалось. Тедо опять реализовал, добавил еще один точный пенальти и закончил игру с 14 очками. Теперь личный счет 23-летнего снайпера составляет 293 очка и, по всей видимости, отметка 300 очков будет достигнута уже в субботу на том же "Динамо".12 ноября сборная Грузии примет самоанцев, находившихся до субботнего разгрома от Италии (17:49) на 11-й позиции в рейтинге. Начало матча в 18:00.

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