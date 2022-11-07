https://sputnik-georgia.ru/20221107/gruzinskie-bortsy-privezli-chetyre-zolota-s-turnira-v-estonii-271984593.html

Грузинские борцы привезли четыре золота с турнира в Эстонии

Грузинские борцы привезли четыре золота с турнира в Эстонии

Сборная Грузии заняла первое место среди 12 национальных команд, участвующих в турнире 07.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по вольной борьбе (U 23) завоевала четыре золотые медали на международном турнире по греко-римской и вольной борьбе имени олимпийского чемпиона Кристиана Палусалу в Таллине.Медали высшей пробы завоевали Георгий Шония (65 кг), Лука Мариамидзе (74 кг), Андро Маргишвили (92 кг) и Гига Шавадзе (125 кг).Сборная Грузии заняла первое место среди 12 национальных команд, участвующих в турнире. Кубок за итоговое командное первое место получил главный тренер молодежной сборной Грузии до 23 лет Зураб Чигладзе.Турнир в Таллине носит имя Кристиана Палусалу – эстонского борца греко-римского и вольного стилей, двукратного чемпиона Олимпийских игр, чемпиона Европы. Палусалу является одним из немногих борцов, которым удалось стать олимпийскими чемпионами как по греко-римской, так и по вольной борьбе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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