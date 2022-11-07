https://sputnik-georgia.ru/20221107/krupnoe-dtp-s-avtobusom-v-turtsii-sem-chelovek-pogiblo-272002633.html

Крупное ДТП с автобусом в Турции: семь человек погибло

Крупное ДТП с автобусом в Турции: семь человек погибло

Экстренные бригады прибыли на место происшествия. Отмечается, что спасатели долго боролись с огнем в автобусе, попавшем в ДТП 07.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 ноя – Sputnik. Автомобильная авария, в результате которой есть погибшие и пострадавшие, произошла в Турции, передает агентство Anadolu.Отмечается, что после получения уведомления на место происшествия были направлены бригады медиков, пожарных и жандармерии."Спасатели приложили немало усилий, чтобы потушить пожар в автобусе, загоревшемся в результате столкновения", – сообщает агентство.В результате ДТП 7 человек погибли, еще 11 – получили ранения. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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