https://sputnik-georgia.ru/20221107/krupnoe-dtp-s-avtobusom-v-turtsii-sem-chelovek-pogiblo-272002633.html
Крупное ДТП с автобусом в Турции: семь человек погибло
Крупное ДТП с автобусом в Турции: семь человек погибло
Экстренные бригады прибыли на место происшествия. Отмечается, что спасатели долго боролись с огнем в автобусе, попавшем в ДТП 07.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-07T20:14+0400
2022-11-07T20:14+0400
2022-11-07T20:38+0400
в мире
новости
происшествия
турция
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23702/00/237020065_0:177:3000:1865_1920x0_80_0_0_63caca8133fdaafe16c30e45facbaf38.jpg
ТБИЛИСИ, 7 ноя – Sputnik. Автомобильная авария, в результате которой есть погибшие и пострадавшие, произошла в Турции, передает агентство Anadolu.Отмечается, что после получения уведомления на место происшествия были направлены бригады медиков, пожарных и жандармерии."Спасатели приложили немало усилий, чтобы потушить пожар в автобусе, загоревшемся в результате столкновения", – сообщает агентство.В результате ДТП 7 человек погибли, еще 11 – получили ранения. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23702/00/237020065_139:0:2862:2042_1920x0_80_0_0_3a920a95930543cfc6f71ffc7b54fd1e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, происшествия, турция, дтп
в мире, новости, происшествия, турция, дтп
Крупное ДТП с автобусом в Турции: семь человек погибло
20:14 07.11.2022 (обновлено: 20:38 07.11.2022)
Экстренные бригады прибыли на место происшествия. Отмечается, что спасатели долго боролись с огнем в автобусе, попавшем в ДТП
ТБИЛИСИ, 7 ноя
– Sputnik.
Автомобильная авария, в результате которой есть погибшие и пострадавшие, произошла в Турции, передает агентство Anadolu
.
"В районном центре Тутак произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Вана в Агры, и двух грузовиков, один из которых был загружен свеклой", – говорится в сообщении.
Отмечается, что после получения уведомления на место происшествия были направлены бригады медиков, пожарных и жандармерии.
"Спасатели приложили немало усилий, чтобы потушить пожар в автобусе, загоревшемся в результате столкновения", – сообщает агентство.
В результате ДТП 7 человек погибли, еще 11 – получили ранения. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.