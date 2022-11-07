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Крупное ДТП с автобусом в Турции: семь человек погибло
Крупное ДТП с автобусом в Турции: семь человек погибло
Экстренные бригады прибыли на место происшествия. Отмечается, что спасатели долго боролись с огнем в автобусе, попавшем в ДТП 07.11.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 ноя – Sputnik. Автомобильная авария, в результате которой есть погибшие и пострадавшие, произошла в Турции, передает агентство Anadolu.Отмечается, что после получения уведомления на место происшествия были направлены бригады медиков, пожарных и жандармерии."Спасатели приложили немало усилий, чтобы потушить пожар в автобусе, загоревшемся в результате столкновения", – сообщает агентство.В результате ДТП 7 человек погибли, еще 11 – получили ранения. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, новости, происшествия, турция, дтп
в мире, новости, происшествия, турция, дтп

Крупное ДТП с автобусом в Турции: семь человек погибло

20:14 07.11.2022 (обновлено: 20:38 07.11.2022)
© AFP 2022 / ANATOLIAN NEWS AGENCY Скорая помощь в Турции. Архивное фото
Скорая помощь в Турции. Архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 07.11.2022
© AFP 2022 / ANATOLIAN NEWS AGENCY
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Экстренные бригады прибыли на место происшествия. Отмечается, что спасатели долго боролись с огнем в автобусе, попавшем в ДТП
ТБИЛИСИ, 7 ноя Sputnik. Автомобильная авария, в результате которой есть погибшие и пострадавшие, произошла в Турции, передает агентство Anadolu.

"В районном центре Тутак произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Вана в Агры, и двух грузовиков, один из которых был загружен свеклой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после получения уведомления на место происшествия были направлены бригады медиков, пожарных и жандармерии.
"Спасатели приложили немало усилий, чтобы потушить пожар в автобусе, загоревшемся в результате столкновения", – сообщает агентство.
В результате ДТП 7 человек погибли, еще 11 – получили ранения. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.
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