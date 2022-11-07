https://sputnik-georgia.ru/20221107/matilda-gvarliani-snyalas-v-reklamnoy-kampanii-calvin-klein-271984077.html
Матильда Гварлиани снялась в рекламной кампании Calvin Klein
Матильда Гварлиани снялась в рекламной кампании Calvin Klein
В рекламной кампании вместе с грузинкой снялась и дочь Умы Турман – Майя Хоук 07.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-07T11:40+0400
2022-11-07T11:40+0400
2022-11-07T11:40+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу-бизнес
модель
модельный бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24849/09/248490934_0:99:1100:718_1920x0_80_0_0_f7ad2926bdfa26b19e9f7de3e0ae02ee.jpg
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Известная грузинская модель Матильда Гварлиани приняла участие в рекламной кампании всемирно известного бренда Calvin Klein.Бренд поделился фото и видео с участием грузинки. В ролике Матильда предстала вместе с другим манекенщиком-парнем. Интересно, что в этой рекламной кампании снялась и дочь Умы Турман – Майя Хоук.Матильде Гварлиани 19 лет. Однако, несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере. Она становилась частью рекламной кампании культового итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод.Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее, в 15 лет, Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR.Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Неделе моды в Милане (Milan Fashion Week 2019).На данный момент Матильда сотрудничает с престижным агентством Next Model, а ее материнское модельное агентство находится в Грузии – Look Modéls Managemént.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24849/09/248490934_0:0:1056:792_1920x0_80_0_0_7417179125217d4a368f353b77d49eb2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шоу-бизнес, модель, модельный бизнес
шоу-бизнес, модель, модельный бизнес
Матильда Гварлиани снялась в рекламной кампании Calvin Klein
В рекламной кампании вместе с грузинкой снялась и дочь Умы Турман – Майя Хоук
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Известная грузинская модель Матильда Гварлиани приняла участие в рекламной кампании всемирно известного бренда Calvin Klein.
Бренд поделился фото и видео с участием грузинки. В ролике Матильда предстала вместе с другим манекенщиком-парнем. Интересно, что в этой рекламной кампании снялась и дочь Умы Турман – Майя Хоук.
Матильде Гварлиани 19 лет. Однако, несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере. Она становилась частью рекламной кампании культового итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод.
Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее, в 15 лет, Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR.
Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Неделе моды в Милане (Milan Fashion Week 2019).
На данный момент Матильда сотрудничает с престижным агентством Next Model, а ее материнское модельное агентство находится в Грузии – Look Modéls Managemént.