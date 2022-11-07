https://sputnik-georgia.ru/20221107/matilda-gvarliani-snyalas-v-reklamnoy-kampanii-calvin-klein-271984077.html

Матильда Гварлиани снялась в рекламной кампании Calvin Klein

Матильда Гварлиани снялась в рекламной кампании Calvin Klein

В рекламной кампании вместе с грузинкой снялась и дочь Умы Турман – Майя Хоук 07.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Известная грузинская модель Матильда Гварлиани приняла участие в рекламной кампании всемирно известного бренда Calvin Klein.Бренд поделился фото и видео с участием грузинки. В ролике Матильда предстала вместе с другим манекенщиком-парнем. Интересно, что в этой рекламной кампании снялась и дочь Умы Турман – Майя Хоук.Матильде Гварлиани 19 лет. Однако, несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере. Она становилась частью рекламной кампании культового итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод.Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее, в 15 лет, Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR.Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Неделе моды в Милане (Milan Fashion Week 2019).На данный момент Матильда сотрудничает с престижным агентством Next Model, а ее материнское модельное агентство находится в Грузии – Look Modéls Managemént.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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