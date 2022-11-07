https://sputnik-georgia.ru/20221107/my-na-shosse-v-klimaticheskiy-ad---guterresh--271999994.html
"Мы на шоссе в климатический ад" – Гутерреш
"Мы на шоссе в климатический ад" – Гутерреш
Глава ООН призвал развитые и развивающиеся страны к заключению пакта климатической солидарности 07.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-07T17:47+0400
2022-11-07T17:47+0400
2022-11-07T19:11+0400
оон
оон
новости
в мире
экология
египет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23849/59/238495939_0:228:2748:1774_1920x0_80_0_0_756d5fe1d1ac4350c85f511bb0aa8063.jpg
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Люди на полной скорости мчатся в климатический ад, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на открытии конференции по вопросам изменения климата COP27, которая проходит в эти дни в Египте.Гутерреш призвал развитые и развивающиеся страны к заключению пакта климатической солидарности.Проект документа ставит целью сокращение выбросов в этом десятилетии, дабы сохранить уровень глобального потепления на полутора градусах. В частности, более богатым странам и мировым финансовым институтам предлагается помочь развивающимся государствам ускорить переход на возобновляемые источники энергии."Две крупнейшие экономики – США и Китай – несут особую ответственность за объединение усилий для претворения этого пакта в жизнь", – сказал Гутерреш.По словам Генсека ООН, соглашение предполагает снижение зависимости от ископаемого топлива, прекращение строительства угольных электростанций, поэтапный отказ от использования каменного угля в странах Организации экономического сотрудничества и развития к 2030 году, а в остальном мире – к 2040 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
египет
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23849/59/238495939_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_68fe629646e79685dacb4aac4dc8b7af.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
оон, оон, новости, в мире, экология, египет
оон, оон, новости, в мире, экология, египет
"Мы на шоссе в климатический ад" – Гутерреш
17:47 07.11.2022 (обновлено: 19:11 07.11.2022)
Глава ООН призвал развитые и развивающиеся страны к заключению пакта климатической солидарности
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Люди на полной скорости мчатся в климатический ад, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на открытии конференции по вопросам изменения климата COP27, которая проходит в эти дни в Египте.
"Глобальная температура продолжает расти. И наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы на шоссе в климатический ад, а наша нога стоит на акселераторе", – подчеркнул глава всемирной организации.
Гутерреш призвал развитые и развивающиеся страны к заключению пакта климатической солидарности.
Проект документа ставит целью сокращение выбросов в этом десятилетии, дабы сохранить уровень глобального потепления на полутора градусах.
В частности, более богатым странам и мировым финансовым институтам предлагается помочь развивающимся государствам ускорить переход на возобновляемые источники энергии.
"Две крупнейшие экономики – США и Китай – несут особую ответственность за объединение усилий для претворения этого пакта в жизнь", – сказал Гутерреш.
По словам Генсека ООН, соглашение предполагает снижение зависимости от ископаемого топлива, прекращение строительства угольных электростанций, поэтапный отказ от использования каменного угля в странах Организации экономического сотрудничества и развития к 2030 году, а в остальном мире – к 2040 году.