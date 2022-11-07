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"Мы на шоссе в климатический ад" – Гутерреш

"Мы на шоссе в климатический ад" – Гутерреш

Глава ООН призвал развитые и развивающиеся страны к заключению пакта климатической солидарности 07.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Люди на полной скорости мчатся в климатический ад, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на открытии конференции по вопросам изменения климата COP27, которая проходит в эти дни в Египте.Гутерреш призвал развитые и развивающиеся страны к заключению пакта климатической солидарности.Проект документа ставит целью сокращение выбросов в этом десятилетии, дабы сохранить уровень глобального потепления на полутора градусах. В частности, более богатым странам и мировым финансовым институтам предлагается помочь развивающимся государствам ускорить переход на возобновляемые источники энергии."Две крупнейшие экономики – США и Китай – несут особую ответственность за объединение усилий для претворения этого пакта в жизнь", – сказал Гутерреш.По словам Генсека ООН, соглашение предполагает снижение зависимости от ископаемого топлива, прекращение строительства угольных электростанций, поэтапный отказ от использования каменного угля в странах Организации экономического сотрудничества и развития к 2030 году, а в остальном мире – к 2040 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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