https://sputnik-georgia.ru/20221107/napoli-kvaratskheliya-sygraet-protiv-ayntrakhta-v-18-ligi-chempionov-uefa-271998206.html

"Наполи" Кварацхелия сыграет против "Айнтрахта" в 1/8 Лиги чемпионов УЕФА

"Наполи" Кварацхелия сыграет против "Айнтрахта" в 1/8 Лиги чемпионов УЕФА

"Наполи" уверенно победил в группе "А", уступив лишь одну гостевую игру "Ливерпулю" 07.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Итальянский "Наполи", который в Грузии стали называть клубом Хвичи Кварацхелия, встретится с франкфуртским "Айнтрахтом" в 1/8 розыгрыша Лиги чемпионов 2022/23.Жеребьевка состоялась в понедельник в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньорне."Айнтрахт" - действующий победитель Лиги Европы и завершил групповой этап Лиги чемпионов на втором месте в группе В, буквально вырвав необходимые три очка у "Спортинга".В отличие от соперника, "Наполи" стал уверенным победителем группы "А", уступив лишь одну гостевую игру "Ливерпулю".Пары 1/8 финала Лиги чемпионов:Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 14-15 и 21-22 февраля, а ответные — 7-8 и 14-15 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, уефа, лига чемпионов уефа, футбол, клуб "наполи"