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"Наполи" Кварацхелия сыграет против "Айнтрахта" в 1/8 Лиги чемпионов УЕФА
"Наполи" Кварацхелия сыграет против "Айнтрахта" в 1/8 Лиги чемпионов УЕФА
"Наполи" уверенно победил в группе "А", уступив лишь одну гостевую игру "Ливерпулю" 07.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-07T16:55+0400
2022-11-07T16:55+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Итальянский "Наполи", который в Грузии стали называть клубом Хвичи Кварацхелия, встретится с франкфуртским "Айнтрахтом" в 1/8 розыгрыша Лиги чемпионов 2022/23.Жеребьевка состоялась в понедельник в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньорне."Айнтрахт" - действующий победитель Лиги Европы и завершил групповой этап Лиги чемпионов на втором месте в группе В, буквально вырвав необходимые три очка у "Спортинга".В отличие от соперника, "Наполи" стал уверенным победителем группы "А", уступив лишь одну гостевую игру "Ливерпулю".Пары 1/8 финала Лиги чемпионов:Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 14-15 и 21-22 февраля, а ответные — 7-8 и 14-15 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, уефа, лига чемпионов уефа, футбол, клуб "наполи"
грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, уефа, лига чемпионов уефа, футбол, клуб "наполи"
"Наполи" Кварацхелия сыграет против "Айнтрахта" в 1/8 Лиги чемпионов УЕФА
16:55 07.11.2022 (обновлено: 17:04 07.11.2022)
"Наполи" уверенно победил в группе "А", уступив лишь одну гостевую игру "Ливерпулю"
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Итальянский "Наполи", который в Грузии стали называть клубом Хвичи Кварацхелия, встретится с франкфуртским "Айнтрахтом" в 1/8 розыгрыша Лиги чемпионов 2022/23.
Жеребьевка состоялась в понедельник в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньорне.
"Айнтрахт" - действующий победитель Лиги Европы и завершил групповой этап Лиги чемпионов на втором месте в группе В, буквально вырвав необходимые три очка у "Спортинга".
В отличие от соперника, "Наполи" стал уверенным победителем группы "А", уступив лишь одну гостевую игру "Ливерпулю".
Пары 1/8 финала Лиги чемпионов:
1.
"Лейпциг" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия),
2.
"Брюгге" (Бельгия) — "Бенфика" (Португалия),
3.
"Ливерпуль" (Англия) — "Реал" Мадрид (Испания),
4.
"Милан" (Италия) — "Тоттенхэм" (Англия),
5.
"Айнтрахт" (Германия) — "Наполи" (Италия),
6.
"Боруссия" Дортмунд (Германия) — "Челси" (Англия),
7.
"Интер" (Италия) — "Порту" (Португалия),
8.
"Пари Сен‑Жермен" (Франция) — "Бавария" (Германия).
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 14-15 и 21-22 февраля, а ответные — 7-8 и 14-15 марта.