https://sputnik-georgia.ru/20221107/nezakonnaya-vyrubka-derevev-v-gruzii---vyyavleny-sotni-narusheniy--271927140.html
Незаконная вырубка деревьев в Грузии - выявлены сотни нарушений
Незаконная вырубка деревьев в Грузии - выявлены сотни нарушений
В целом в октябре в Грузии изъято более 653 кубических метров незаконно добытой древесины 07.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-07T07:01+0400
2022-11-07T07:01+0400
2022-11-07T08:04+0400
грузия
новости
вырубка лесов
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору и защите окружающей среды Грузии в октябре этого года выявили 428 случаев незаконной вырубки и транспортировки деревьев, говорится в сообщении ведомства.Большая часть случаев (315) касается незаконной добычи-транспортировки древесины, а 113 фактов - нарушения технического регламента незаконных лесопилок. Большего всего случаев незаконной добычи и транспортировки древесины выявлено в регионе Кахети – 102 случая. В других регионах ситуация следующая:В целом изъято более 653 кубических метров незаконно добытой древесины.Материалы для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующие ведомства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, вырубка лесов
грузия, новости, вырубка лесов
Незаконная вырубка деревьев в Грузии - выявлены сотни нарушений
07:01 07.11.2022 (обновлено: 08:04 07.11.2022)
В целом в октябре в Грузии изъято более 653 кубических метров незаконно добытой древесины
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору и защите окружающей среды Грузии в октябре этого года выявили 428 случаев незаконной вырубки и транспортировки деревьев, говорится в сообщении ведомства.
Большая часть случаев (315) касается незаконной добычи-транспортировки древесины, а 113 фактов - нарушения технического регламента незаконных лесопилок.
Большего всего случаев незаконной добычи и транспортировки древесины выявлено в регионе Кахети – 102 случая. В других регионах ситуация следующая:
Самегрело - Земо Сванети – 24
Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 7
В целом изъято более 653 кубических метров незаконно добытой древесины.
Материалы для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующие ведомства.