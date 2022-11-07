https://sputnik-georgia.ru/20221107/nezakonnaya-vyrubka-derevev-v-gruzii---vyyavleny-sotni-narusheniy--271927140.html

Незаконная вырубка деревьев в Грузии - выявлены сотни нарушений

Незаконная вырубка деревьев в Грузии - выявлены сотни нарушений

В целом в октябре в Грузии изъято более 653 кубических метров незаконно добытой древесины 07.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-07T07:01+0400

2022-11-07T07:01+0400

2022-11-07T08:04+0400

грузия

новости

вырубка лесов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/06/261845804_0:111:1920:1191_1920x0_80_0_0_9652ee6736f36210f22e51c26c04f4cb.jpg

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору и защите окружающей среды Грузии в октябре этого года выявили 428 случаев незаконной вырубки и транспортировки деревьев, говорится в сообщении ведомства.Большая часть случаев (315) касается незаконной добычи-транспортировки древесины, а 113 фактов - нарушения технического регламента незаконных лесопилок. Большего всего случаев незаконной добычи и транспортировки древесины выявлено в регионе Кахети – 102 случая. В других регионах ситуация следующая:В целом изъято более 653 кубических метров незаконно добытой древесины.Материалы для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующие ведомства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, вырубка лесов