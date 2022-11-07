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Победа сборной Грузии по регби и радость болельщиков – фото
Победа сборной Грузии по регби и радость болельщиков – фото
Игроки сборной Грузии – "Лелос" – со счетом 34:18 обыграли сборную Уругвая, что было воспринято наставниками обеих команд как закономерность. Смотрите в... 07.11.2022, Sputnik Грузия
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12 ноября сборная Грузии примет самоанцев, находившихся до субботнего разгрома от Италии (17:49) на 11-й позиции в рейтинге. Начало матча в 18:00.
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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, сборная грузии по регби, регби, новости грузинского регби, спорт, спорт в грузии, фото
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, сборная грузии по регби, регби, новости грузинского регби, спорт, спорт в грузии, фото

Победа сборной Грузии по регби и радость болельщиков – фото

13:37 07.11.2022 (обновлено: 13:45 07.11.2022)
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Игроки сборной Грузии – "Лелос" – со счетом 34:18 обыграли сборную Уругвая, что было воспринято наставниками обеих команд как закономерность. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходила игра и как радовались болельщики
12 ноября сборная Грузии примет самоанцев, находившихся до субботнего разгрома от Италии (17:49) на 11-й позиции в рейтинге. Начало матча в 18:00.
© photo: Sputnik / Stringer

Стоит отметить, что согласно специфике регби, в этом виде спорта заведомо более сильный практически всегда побеждает слабого соперника

Стоит отметить, что согласно специфике регби, в этом виде спорта заведомо более сильный практически всегда побеждает слабого соперника - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Стоит отметить, что согласно специфике регби, в этом виде спорта заведомо более сильный практически всегда побеждает слабого соперника

© photo: Sputnik / Stringer

Во всяком случае, здесь очень редко случаются сенсации, поэтому то, что сборная Грузии победит сборную Уругвая, ожидалось и специалистами, и букмекерами, и болельщиками

Во всяком случае, здесь очень редко случаются сенсации, поэтому то, что сборная Грузии победит сборную Уругвая, ожидалось и специалистами, и букмекерами, и болельщиками - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Во всяком случае, здесь очень редко случаются сенсации, поэтому то, что сборная Грузии победит сборную Уругвая, ожидалось и специалистами, и букмекерами, и болельщиками

© photo: Sputnik / Stringer

Подобный исход ожидался в том числе и участниками данного матча, в частности, их наставниками

Подобный исход ожидался в том числе и участниками данного матча, в частности, их наставниками - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Подобный исход ожидался в том числе и участниками данного матча, в частности, их наставниками

© photo: Sputnik / Stringer

После игры Леван Маисашвили, главный тренер "Лелос", отметил, что результат закономерен, хотя уругвайцы и оказали достойное и весьма серьезное сопротивление

После игры Леван Маисашвили, главный тренер &quot;Лелос&quot;, отметил, что результат закономерен, хотя уругвайцы и оказали достойное и весьма серьезное сопротивление - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

После игры Леван Маисашвили, главный тренер "Лелос", отметил, что результат закономерен, хотя уругвайцы и оказали достойное и весьма серьезное сопротивление

© photo: Sputnik / Stringer

Аргентинский наставник уругвайцев, профессор Эстебан Менесес, заявил, что Грузия по силе не уступает представителям ведущей десятки всемирного рейтинга, и уругвайцы на данном этапе еще не способны побеждать команды такого уровня

Аргентинский наставник уругвайцев, профессор Эстебан Менесес, заявил, что Грузия по силе не уступает представителям ведущей десятки всемирного рейтинга, и уругвайцы на данном этапе еще не способны побеждать команды такого уровня - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Аргентинский наставник уругвайцев, профессор Эстебан Менесес, заявил, что Грузия по силе не уступает представителям ведущей десятки всемирного рейтинга, и уругвайцы на данном этапе еще не способны побеждать команды такого уровня

© photo: Sputnik / Stringer

Вообще-то сборная Грузии перед отчетным матчем находилась на 13-й ступени в табели о рангах, сборная Уругвая – на 18-й, а во второй десятке рейтинга дистанция в 5 ступеней весьма и весьма объективна

Вообще-то сборная Грузии перед отчетным матчем находилась на 13-й ступени в табели о рангах, сборная Уругвая – на 18-й, а во второй десятке рейтинга дистанция в 5 ступеней весьма и весьма объективна - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Вообще-то сборная Грузии перед отчетным матчем находилась на 13-й ступени в табели о рангах, сборная Уругвая – на 18-й, а во второй десятке рейтинга дистанция в 5 ступеней весьма и весьма объективна

© photo: Sputnik / Stringer

Однако, в любом случае надо признать, что уругвайский регби сильно прогрессирует в последние годы. Хотя и сборная Грузии идет вперед

Однако, в любом случае надо признать, что уругвайский регби сильно прогрессирует в последние годы. Хотя и сборная Грузии идет вперед - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Однако, в любом случае надо признать, что уругвайский регби сильно прогрессирует в последние годы. Хотя и сборная Грузии идет вперед

© photo: Sputnik / Stringer

Регбийная сборная Уругвая постепенно превратилась в ведущую команду своего региона – Северной и Южной Америки

Регбийная сборная Уругвая постепенно превратилась в ведущую команду своего региона – Северной и Южной Америки - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Регбийная сборная Уругвая постепенно превратилась в ведущую команду своего региона – Северной и Южной Америки

© photo: Sputnik / Stringer

Так вот, после аргентинцев в объединенной Америке сильнейшей сборной многие годы являлась сборная США, и в этом качестве она, как правило, и попадала на Кубки мира

Так вот, после аргентинцев в объединенной Америке сильнейшей сборной многие годы являлась сборная США, и в этом качестве она, как правило, и попадала на Кубки мира - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Так вот, после аргентинцев в объединенной Америке сильнейшей сборной многие годы являлась сборная США, и в этом качестве она, как правило, и попадала на Кубки мира

© photo: Sputnik / Stringer

А на этот раз отбор из Америки на КМ-23 выиграли "Чибисы". Кстати, это прозвище уругвайские регбисты взяли себе в честь южноамериканского чибиса – птицы размером с сороку, но благодаря виртуозным летным способностям и длинному острейшему клюву, умеющая дать отпор любому коршуну, ястребу и соколу

А на этот раз отбор из Америки на КМ-23 выиграли &quot;Чибисы&quot;. Кстати, это прозвище уругвайские регбисты взяли себе в честь южноамериканского чибиса – птицы размером с сороку, но благодаря виртуозным летным способностям и длинному острейшему клюву, умеющая дать отпор любому коршуну, ястребу и соколу - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

А на этот раз отбор из Америки на КМ-23 выиграли "Чибисы". Кстати, это прозвище уругвайские регбисты взяли себе в честь южноамериканского чибиса – птицы размером с сороку, но благодаря виртуозным летным способностям и длинному острейшему клюву, умеющая дать отпор любому коршуну, ястребу и соколу

© photo: Sputnik / Stringer

К счастью для себя, грузины уже давно сделали выводы из горького опыта недооценки уругвайцев. Первая встреча этих сборных состоялась в рамках Кубка мира 2003 года и потом они сражались не один раз

К счастью для себя, грузины уже давно сделали выводы из горького опыта недооценки уругвайцев. Первая встреча этих сборных состоялась в рамках Кубка мира 2003 года и потом они сражались не один раз - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

К счастью для себя, грузины уже давно сделали выводы из горького опыта недооценки уругвайцев. Первая встреча этих сборных состоялась в рамках Кубка мира 2003 года и потом они сражались не один раз

© photo: Sputnik / Stringer

После воскресного матча капитан "Лелос" Мераб Шарикадзе отметил, что это очень достойная команда и попросил своих поклонников отнестись к в общем-то тяжелой победе с пониманием и учетом неуступчивости уругвайцев

После воскресного матча капитан &quot;Лелос&quot; Мераб Шарикадзе отметил, что это очень достойная команда и попросил своих поклонников отнестись к в общем-то тяжелой победе с пониманием и учетом неуступчивости уругвайцев - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

После воскресного матча капитан "Лелос" Мераб Шарикадзе отметил, что это очень достойная команда и попросил своих поклонников отнестись к в общем-то тяжелой победе с пониманием и учетом неуступчивости уругвайцев

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