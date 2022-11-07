Победа сборной Грузии по регби и радость болельщиков – фото
Стоит отметить, что согласно специфике регби, в этом виде спорта заведомо более сильный практически всегда побеждает слабого соперника
Стоит отметить, что согласно специфике регби, в этом виде спорта заведомо более сильный практически всегда побеждает слабого соперника
Во всяком случае, здесь очень редко случаются сенсации, поэтому то, что сборная Грузии победит сборную Уругвая, ожидалось и специалистами, и букмекерами, и болельщиками
Во всяком случае, здесь очень редко случаются сенсации, поэтому то, что сборная Грузии победит сборную Уругвая, ожидалось и специалистами, и букмекерами, и болельщиками
Подобный исход ожидался в том числе и участниками данного матча, в частности, их наставниками
Подобный исход ожидался в том числе и участниками данного матча, в частности, их наставниками
После игры Леван Маисашвили, главный тренер "Лелос", отметил, что результат закономерен, хотя уругвайцы и оказали достойное и весьма серьезное сопротивление
После игры Леван Маисашвили, главный тренер "Лелос", отметил, что результат закономерен, хотя уругвайцы и оказали достойное и весьма серьезное сопротивление
Аргентинский наставник уругвайцев, профессор Эстебан Менесес, заявил, что Грузия по силе не уступает представителям ведущей десятки всемирного рейтинга, и уругвайцы на данном этапе еще не способны побеждать команды такого уровня
Аргентинский наставник уругвайцев, профессор Эстебан Менесес, заявил, что Грузия по силе не уступает представителям ведущей десятки всемирного рейтинга, и уругвайцы на данном этапе еще не способны побеждать команды такого уровня
Вообще-то сборная Грузии перед отчетным матчем находилась на 13-й ступени в табели о рангах, сборная Уругвая – на 18-й, а во второй десятке рейтинга дистанция в 5 ступеней весьма и весьма объективна
Вообще-то сборная Грузии перед отчетным матчем находилась на 13-й ступени в табели о рангах, сборная Уругвая – на 18-й, а во второй десятке рейтинга дистанция в 5 ступеней весьма и весьма объективна
Однако, в любом случае надо признать, что уругвайский регби сильно прогрессирует в последние годы. Хотя и сборная Грузии идет вперед
Однако, в любом случае надо признать, что уругвайский регби сильно прогрессирует в последние годы. Хотя и сборная Грузии идет вперед
Регбийная сборная Уругвая постепенно превратилась в ведущую команду своего региона – Северной и Южной Америки
Регбийная сборная Уругвая постепенно превратилась в ведущую команду своего региона – Северной и Южной Америки
Так вот, после аргентинцев в объединенной Америке сильнейшей сборной многие годы являлась сборная США, и в этом качестве она, как правило, и попадала на Кубки мира
Так вот, после аргентинцев в объединенной Америке сильнейшей сборной многие годы являлась сборная США, и в этом качестве она, как правило, и попадала на Кубки мира
А на этот раз отбор из Америки на КМ-23 выиграли "Чибисы". Кстати, это прозвище уругвайские регбисты взяли себе в честь южноамериканского чибиса – птицы размером с сороку, но благодаря виртуозным летным способностям и длинному острейшему клюву, умеющая дать отпор любому коршуну, ястребу и соколу
А на этот раз отбор из Америки на КМ-23 выиграли "Чибисы". Кстати, это прозвище уругвайские регбисты взяли себе в честь южноамериканского чибиса – птицы размером с сороку, но благодаря виртуозным летным способностям и длинному острейшему клюву, умеющая дать отпор любому коршуну, ястребу и соколу
К счастью для себя, грузины уже давно сделали выводы из горького опыта недооценки уругвайцев. Первая встреча этих сборных состоялась в рамках Кубка мира 2003 года и потом они сражались не один раз
К счастью для себя, грузины уже давно сделали выводы из горького опыта недооценки уругвайцев. Первая встреча этих сборных состоялась в рамках Кубка мира 2003 года и потом они сражались не один раз
После воскресного матча капитан "Лелос" Мераб Шарикадзе отметил, что это очень достойная команда и попросил своих поклонников отнестись к в общем-то тяжелой победе с пониманием и учетом неуступчивости уругвайцев
После воскресного матча капитан "Лелос" Мераб Шарикадзе отметил, что это очень достойная команда и попросил своих поклонников отнестись к в общем-то тяжелой победе с пониманием и учетом неуступчивости уругвайцев