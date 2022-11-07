https://sputnik-georgia.ru/20221107/poklonnikov-garri-pottera-prosyat-ne-musorit-na-meste-gibeli-elfa-dobbi-noskami-271983860.html
Поклонников Гарри Поттера просят не мусорить на месте гибели эльфа Добби носками
Поклонников Гарри Поттера просят не мусорить на месте гибели эльфа Добби носками
Экологи говорят, что одежда, безделушки и краска с гальки могут попасть в морскую среду, стать частью пищевой цепочки и тем самым подвергнуть риску дикую... 07.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-07T11:21+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Экологи потребовали у фанатов "Гарри Поттера" прекратить приносить вещи на пляж Фрешуотер Запад в Уэльсе, где снималась сцена, в которой умирает эльф Добби, пишет Variety.Как известно, что после того, как там был установлен его памятник, еще больше поклонников саги захотели посетить это место и оставить носки в дань уважения к персонажу. В итоге их на пляже оказалось так много, что это превратилось в проблему.Экологи отмечают, что одежда, безделушки и краска с гальки могут попасть в морскую среду, стать частью пищевой цепочки и тем самым подвергнуть риску дикую природу.Добби освободился от рабства, когда Гарри хитростью заставил Люциуса Малфоя кинуть эльфу носок. Полученный предмет гардероба герой носил до самой смерти.Добби пришел на помощь Поттеру и его друзьям и был убит Беллатрисой Лестрейндж.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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принц гарри, фильмы о гарри поттере, новости, в мире
принц гарри, фильмы о гарри поттере, новости, в мире
Поклонников Гарри Поттера просят не мусорить на месте гибели эльфа Добби носками
11:21 07.11.2022 (обновлено: 11:27 07.11.2022)
Экологи говорят, что одежда, безделушки и краска с гальки могут попасть в морскую среду, стать частью пищевой цепочки и тем самым подвергнуть риску дикую природу
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik.
Экологи потребовали у фанатов "Гарри Поттера" прекратить приносить вещи на пляж Фрешуотер Запад в Уэльсе, где снималась сцена, в которой умирает эльф Добби, пишет
Variety.
Как известно, что после того, как там был установлен его памятник, еще больше поклонников саги захотели посетить это место и оставить носки в дань уважения к персонажу. В итоге их на пляже оказалось так много, что это превратилось в проблему.
Экологи отмечают, что одежда, безделушки и краска с гальки могут попасть в морскую среду, стать частью пищевой цепочки и тем самым подвергнуть риску дикую природу.
Добби освободился от рабства, когда Гарри хитростью заставил Люциуса Малфоя кинуть эльфу носок. Полученный предмет гардероба герой носил до самой смерти.
Добби пришел на помощь Поттеру и его друзьям и был убит Беллатрисой Лестрейндж.