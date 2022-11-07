https://sputnik-georgia.ru/20221107/poklonnikov-garri-pottera-prosyat-ne-musorit-na-meste-gibeli-elfa-dobbi-noskami-271983860.html

Поклонников Гарри Поттера просят не мусорить на месте гибели эльфа Добби носками

Поклонников Гарри Поттера просят не мусорить на месте гибели эльфа Добби носками

Экологи говорят, что одежда, безделушки и краска с гальки могут попасть в морскую среду, стать частью пищевой цепочки и тем самым подвергнуть риску дикую... 07.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Экологи потребовали у фанатов "Гарри Поттера" прекратить приносить вещи на пляж Фрешуотер Запад в Уэльсе, где снималась сцена, в которой умирает эльф Добби, пишет Variety.Как известно, что после того, как там был установлен его памятник, еще больше поклонников саги захотели посетить это место и оставить носки в дань уважения к персонажу. В итоге их на пляже оказалось так много, что это превратилось в проблему.Экологи отмечают, что одежда, безделушки и краска с гальки могут попасть в морскую среду, стать частью пищевой цепочки и тем самым подвергнуть риску дикую природу.Добби освободился от рабства, когда Гарри хитростью заставил Люциуса Малфоя кинуть эльфу носок. Полученный предмет гардероба герой носил до самой смерти.Добби пришел на помощь Поттеру и его друзьям и был убит Беллатрисой Лестрейндж.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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принц гарри, фильмы о гарри поттере, новости, в мире