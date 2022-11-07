https://sputnik-georgia.ru/20221107/razgon-mitinga-7-noyabrya--kak-v-gruzii-otsenivayut-sobytiya-15-letney-davnosti-272002045.html

Разгон митинга 7 ноября – как в Грузии оценивают события 15-летней давности

Разгон митинга 7 ноября – как в Грузии оценивают события 15-летней давности

Ровно 15 лет назад силы МВД разогнали в центре Тбилиси несколько многотысячных акций протеста 07.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-07T19:29+0400

2022-11-07T19:29+0400

2022-11-07T19:39+0400

грузия

политика

новости

михаил саакашвили

арчил талаквадзе

яго хвичия

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Жестокий разгон акции протеста в Тбилиси 7 ноября 2007 года оценили политики – в бывшей правящей партии признают ошибки, а в нынешней обещают, что подобного в Грузии больше никогда не повторится.Ровно 15 лет назад силы МВД разогнали в центре Тбилиси несколько многотысячных акций протеста. Оппозиция требовала отставки президента Михаила Саакашвили, досрочных парламентских выборов и освобождения политзаключенных. В тот день пострадали более 500 человек, в том числе полицейские. В ночь на 8 ноября в стране было введено чрезвычайное положение."7 ноября – это дата, которая напоминает всему обществу то, какими методами управляли страной прежние власти и сегодняшняя т. н. главная оппозиция. Как они относились к людям и какую фасадную демократию они создали, когда бросали пыль в глаза народу и обманывали Запад, что якобы именем демократических реформ притесняли, пытали, разгоняли собственное общество", – заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.По словам депутат от большинства Ираклия Заркуа, 7 ноября навсегда останется в истории Грузии днем, когда власти решили запугать все слои общественности."Этого никогда не повторится. Гарантом тому является большинство жителей Грузии и "Грузинская мечта", которая разработала все те законопроекты и защитные механизмы, чтобы власти никогда не сделали подобное", – отметил Заркуа.События 15-летней давности вспомнила депутат парламента Грузии Теона Акубардия.По словам депутата от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия, 7 ноября было классическим примером превышения полномочий со стороны власти, совершенного против собственного населения криминала."В том числе, начиная со вторжения в "Имеди" и заканчивая разгоном. Тот, кто не увидел бы это на улице, то обязательно увидел бы в телекомпании "Имеди", – добавил Хвичия.Допущенные "Национальным движением" ошибки признает и депутат от оппозиционной партии Анна Цитлидзе."Я и тогда считала, и сейчас считаю, что это было ошибкой, это, безусловно, было преступлением и превышением силы. Этого не должно было случиться и ответ на это "Национальное движение" получило в 2012 году, когда оно проиграло выборы и к власти пришла совершенно другая сила", – заявила Цитлидзе.Во время президентства Михаила Саакашвили 7 ноября 2007 года силовики с применением силы, водометов и резиновых пуль разогнали в Тбилиси несколько мирных акций протеста, проводившихся в разных местах.А в конце дня спецназ ворвался в телекомпанию "Имеди", которая тогда принадлежала бизнесмену Бадри Патаркацишвили и резко критиковала деятельность Саакашвили, находившегося во власти третий год. В результате полицейской спецоперации в "Имеди" была повреждена телевизионная техника и отключено вещание.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, арчил талаквадзе, яго хвичия, единое нацдвижение