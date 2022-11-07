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https://sputnik-georgia.ru/20221107/stali-izvestny-pobediteli-animatsionnogo-festivalya-tiaf-2022-271996036.html
Названы победители Тбилисского международного анимационного фестиваля
Названы победители Тбилисского международного анимационного фестиваля
На фестиваль было получено рекордное количество заявок – более 2,5 тысячи 07.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-07T15:28+0400
2022-11-07T15:36+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Главный приз на V Тбилисском международном анимационном фестивале TIAF 2022 (Tbilisi International Animation Festival) получил короткометражный мультфильм "Заброшенная деревня" Мариам Капанадзе, говорится в сообщении министерства культуры Грузии.На церемонии закрытия Тбилисского международного фестиваля анимации жюри объявило анимационные фильмы-победители. Награды, учрежденные Грузинской киноакадемией по разным номинациям, получили режиссеры-студенты, в том числе четыре грузина.Тбилисский международный фестиваль анимации открылся 2 ноября в кинотеатре "Амирани" французским анимационным фильмом "Одиссея Шума".Фестиваль прошел в Грузии в пятый раз с обновленной и разнообразной программой. В этом году он вызвал большой интерес на международной арене, отмечают в Минкульте.На фестиваль было получено рекордное количество заявок – более 2,5 тысячи – из более чем 100 стран мира. Для показа в 18 конкурсных и внеконкурсных программах было отобрано 187 полнометражных и короткометражных фильмов из 46 стран мира.В этом году фестиваль предложил зрителям несколько секций. Помимо конкурсной и внеконкурсной программ, зрители увидели фильмы, признанные мировой классикой, ознакомились с мультипликационными произведениями разных стран и посетили мастер-классы для молодежи, проводимые международными режиссерами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, культура, новости, кино, кинофестиваль, анимация
грузия, культура, новости, кино, кинофестиваль, анимация

Названы победители Тбилисского международного анимационного фестиваля

15:28 07.11.2022 (обновлено: 15:36 07.11.2022)
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaСтали известны победители анимационного фестиваля TIAF 2022
Стали известны победители анимационного фестиваля TIAF 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 07.11.2022
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
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На фестиваль было получено рекордное количество заявок – более 2,5 тысячи
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Главный приз на V Тбилисском международном анимационном фестивале TIAF 2022 (Tbilisi International Animation Festival) получил короткометражный мультфильм "Заброшенная деревня" Мариам Капанадзе, говорится в сообщении министерства культуры Грузии.
На церемонии закрытия Тбилисского международного фестиваля анимации жюри объявило анимационные фильмы-победители. Награды, учрежденные Грузинской киноакадемией по разным номинациям, получили режиссеры-студенты, в том числе четыре грузина.
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaСтали известны победители анимационного фестиваля TIAF 2022
Стали известны победители анимационного фестиваля TIAF 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 07.11.2022
Стали известны победители анимационного фестиваля TIAF 2022
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Тбилисский международный фестиваль анимации открылся 2 ноября в кинотеатре "Амирани" французским анимационным фильмом "Одиссея Шума".
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaСтали известны победители анимационного фестиваля TIAF 2022
Стали известны победители анимационного фестиваля TIAF 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 07.11.2022
Стали известны победители анимационного фестиваля TIAF 2022
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Фестиваль прошел в Грузии в пятый раз с обновленной и разнообразной программой. В этом году он вызвал большой интерес на международной арене, отмечают в Минкульте.
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaСтали известны победители анимационного фестиваля TIAF 2022
Стали известны победители анимационного фестиваля TIAF 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 07.11.2022
Стали известны победители анимационного фестиваля TIAF 2022
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
На фестиваль было получено рекордное количество заявок – более 2,5 тысячи – из более чем 100 стран мира. Для показа в 18 конкурсных и внеконкурсных программах было отобрано 187 полнометражных и короткометражных фильмов из 46 стран мира.
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaСтали известны победители анимационного фестиваля TIAF 2022
Стали известны победители анимационного фестиваля TIAF 2022 - Sputnik Грузия, 1920, 07.11.2022
Стали известны победители анимационного фестиваля TIAF 2022
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В этом году фестиваль предложил зрителям несколько секций. Помимо конкурсной и внеконкурсной программ, зрители увидели фильмы, признанные мировой классикой, ознакомились с мультипликационными произведениями разных стран и посетили мастер-классы для молодежи, проводимые международными режиссерами.
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