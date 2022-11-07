https://sputnik-georgia.ru/20221107/stali-izvestny-pobediteli-animatsionnogo-festivalya-tiaf-2022-271996036.html

Названы победители Тбилисского международного анимационного фестиваля

Названы победители Тбилисского международного анимационного фестиваля

На фестиваль было получено рекордное количество заявок – более 2,5 тысячи 07.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-07T15:28+0400

2022-11-07T15:28+0400

2022-11-07T15:36+0400

грузия

культура

новости

кино

кинофестиваль

анимация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/07/271995258_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_fa3bff5ed464eeb56693ac4d1dcd7919.jpg

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Главный приз на V Тбилисском международном анимационном фестивале TIAF 2022 (Tbilisi International Animation Festival) получил короткометражный мультфильм "Заброшенная деревня" Мариам Капанадзе, говорится в сообщении министерства культуры Грузии.На церемонии закрытия Тбилисского международного фестиваля анимации жюри объявило анимационные фильмы-победители. Награды, учрежденные Грузинской киноакадемией по разным номинациям, получили режиссеры-студенты, в том числе четыре грузина.Тбилисский международный фестиваль анимации открылся 2 ноября в кинотеатре "Амирани" французским анимационным фильмом "Одиссея Шума".Фестиваль прошел в Грузии в пятый раз с обновленной и разнообразной программой. В этом году он вызвал большой интерес на международной арене, отмечают в Минкульте.На фестиваль было получено рекордное количество заявок – более 2,5 тысячи – из более чем 100 стран мира. Для показа в 18 конкурсных и внеконкурсных программах было отобрано 187 полнометражных и короткометражных фильмов из 46 стран мира.В этом году фестиваль предложил зрителям несколько секций. Помимо конкурсной и внеконкурсной программ, зрители увидели фильмы, признанные мировой классикой, ознакомились с мультипликационными произведениями разных стран и посетили мастер-классы для молодежи, проводимые международными режиссерами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, культура, новости, кино, кинофестиваль, анимация