https://sputnik-georgia.ru/20221107/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-7-do-13-noyabrya-271981945.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 7 до 13 ноября

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 7 до 13 ноября

Метеорологи рассказали о том, какой будет погода в грузинской столице на этой неделе 07.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-07T10:23+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Синоптики прогнозируют местами облачную, местами дождливую погоду в Тбилиси на этой неделе.В понедельник, 7 ноября, в столице преимущественно облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 8 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 11 градусов. Скорость ветра достигнет 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:48.Во вторник, 8 ноября, в Тбилиси сохранится облачная погода. Восход солнца будет в 07:40. Минимальная температура воздуха ночью составит 5 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 11 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 7-12 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:47.В среду, 9 ноября, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная и солнечная погода, однако во второй половине дня прогнозируют облачность. Восход солнца будет в 07:42. Минимальная температура воздуха ночью составит 4 градуса тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 13 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 7-12 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:46.В четверг, 10 ноября, погода в столице Грузии будет местами облачной, местами преимущественно ясной. Восход солнца будет в 07:43. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 5 градусов, а днем поднимется максимум до 13 градусов тепла. Скорость ветра будет 7-12 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:45.В пятницу, 11 ноября, в Тбилиси ожидается частично облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 07:44.Минимальная температура воздуха ночью будет 8 градусов, а днем прогреется до 12 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:44.В субботу, 12 ноября, в Тбилиси синоптики прогнозируют облачную погоду. Восход солнца будет в 07:45.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 8 градусов, днем воздух прогреется до 13 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:43.В воскресенье, 13 ноября, в столице Грузии утром ожидается преимущественно облачная погода, а днем ясная. Восход солнца будет в 07:46.Минимальная температура воздуха ночью составит 6 градусов, а днем поднимется максимум до 15 градусов. Скорость ветра будет 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:42.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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