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В Грузии за связь с "воровским миром" задержаны пять человек
В Грузии за связь с "воровским миром" задержаны пять человек
Аресты были произведены в Тбилиси и в регионе Самегрело 07.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-07T14:44+0400
2022-11-07T14:44+0400
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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии на основании решения суда задержали пять человек, причастных к "воровскому миру", говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным следствия, для решения существующего финансового спора двое из задержанных обратились к трем членам "воровского сообщества".Комплексное расследование установило, что члены "воровского мира" активно участвовали в преступной деятельности и на основании обращения граждан устраивали воровские разборки для решения финансовых споров между сторонами.Они лично контролировали исполнение решений и вынуждали одну из спорящих сторон отдавать деньги. Обвиняемые члены "воровского сообщества" несколько раз устроили т. н. "воровскую разборку" для решения спора между сторонами.В качестве вещественного доказательства в результате обыска полиция изъяла компьютерную технику и мобильные телефоны, которые они использовали для связи друг с другом. В качестве вещественного доказательства также изъяты наркотические вещества разных наименований.Следствие ведется по нескольким статья УК Грузии. Задержанным грозит лишение свободы на срок от трех до 10 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, самегрело, преступность в грузии
происшествия, новости, грузия, тбилиси, самегрело, преступность в грузии
В Грузии за связь с "воровским миром" задержаны пять человек
14:44 07.11.2022 (обновлено: 14:49 07.11.2022)
Аресты были произведены в Тбилиси и в регионе Самегрело
ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik.
Сотрудники министерства внутренних дел Грузии на основании решения суда задержали пять человек, причастных к "воровскому миру", говорится в сообщении на сайте
ведомства.
Аресты были произведены как в Тбилиси, так и в регионе Самегрело. Двое мужчин в возрасте 27 и 45 лет обвиняются в обращении к члену "воровского сообщества". А троих – 40-летнего, 58-летнего и 27-летнего мужчину по кличке "Чико" – полиция задержала за членство в "воровском сообществе".
По данным следствия, для решения существующего финансового спора двое из задержанных обратились к трем членам "воровского сообщества".
Комплексное расследование установило, что члены "воровского мира" активно участвовали в преступной деятельности и на основании обращения граждан устраивали воровские разборки для решения финансовых споров между сторонами.
Они лично контролировали исполнение решений и вынуждали одну из спорящих сторон отдавать деньги. Обвиняемые члены "воровского сообщества" несколько раз устроили т. н. "воровскую разборку" для решения спора между сторонами.
В качестве вещественного доказательства в результате обыска полиция изъяла компьютерную технику и мобильные телефоны, которые они использовали для связи друг с другом. В качестве вещественного доказательства также изъяты наркотические вещества разных наименований.
Следствие ведется по нескольким статья УК Грузии. Задержанным грозит лишение свободы на срок от трех до 10 лет.