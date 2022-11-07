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В Грузии за связь с "воровским миром" задержаны пять человек

В Грузии за связь с "воровским миром" задержаны пять человек

Аресты были произведены в Тбилиси и в регионе Самегрело 07.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-07T14:44+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии на основании решения суда задержали пять человек, причастных к "воровскому миру", говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным следствия, для решения существующего финансового спора двое из задержанных обратились к трем членам "воровского сообщества".Комплексное расследование установило, что члены "воровского мира" активно участвовали в преступной деятельности и на основании обращения граждан устраивали воровские разборки для решения финансовых споров между сторонами.Они лично контролировали исполнение решений и вынуждали одну из спорящих сторон отдавать деньги. Обвиняемые члены "воровского сообщества" несколько раз устроили т. н. "воровскую разборку" для решения спора между сторонами.В качестве вещественного доказательства в результате обыска полиция изъяла компьютерную технику и мобильные телефоны, которые они использовали для связи друг с другом. В качестве вещественного доказательства также изъяты наркотические вещества разных наименований.Следствие ведется по нескольким статья УК Грузии. Задержанным грозит лишение свободы на срок от трех до 10 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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