https://sputnik-georgia.ru/20221107/vozmozhnykh-zatorov-na-gruzino-rossiyskoy-granitse-iz-za-pogody-opasayutsya-v-armenii-272004145.html

Возможных заторов на грузино-российской границе из-за погоды опасаются в Армении

Возможных заторов на грузино-российской границе из-за погоды опасаются в Армении

Из-за геополитических событий соответствующие службы России вынуждены проверять машины дольше и тщательнее, отметил министр Армении 07.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-07T21:51+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя – Sputnik. На российско-грузинской границе есть риск заторов в случае ухудшения погоды. Об этом заявил на брифинге в парламенте министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян, комментируя строительство магистрали Север-Юг.Он напомнил, что из-за геополитических событий соответствующие службы России вынуждены проверять машины дольше и тщательнее.В настоящее время эта возможность прорабатывается, но это дело не сегодняшнего дня. Пока же, при ухудшении погоды, можно ожидать, что риск возникновения заторов будет велик, отметил Саносян.Напомним, что по итогам встречи министра экономики Армении Ваана Керобяна и министра экономического развития РФ Максима Решетникова на Верхнем Ларсе было заявлено, что после его перестройки, он сможет пропускать более 2,5 тысячи машин в день, с возможностью увеличения до 3 тысяч (сейчас Верхний Ларс пропускает в среднем 800-1000 грузовиков в день при паспортной мощности в 400).Верхний Ларс – единственный действующий сухопутный маршрут из Армении в Россию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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