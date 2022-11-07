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Время Ч: зачем Финляндии американские ядерные бомбы?
Время Ч: зачем Финляндии американские ядерные бомбы?
Финляндия, еще даже не ставшая полноправным членом НАТО, уже готова разместить на своей территории американское ядерное оружие 07.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-07T13:24+0400
2022-11-07T13:24+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.Зачем США украинизируют Швецию и Финляндию? Готовы ли американцы воевать за Арктику? Зачем США заключили соглашение о взаимных поставках оружия с Латвией?Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
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мультимедиа, видео, финляндия, видео
мультимедиа, видео, финляндия, видео
Время Ч: зачем Финляндии американские ядерные бомбы?
13:24 07.11.2022 (обновлено: 10:25 08.11.2022)
Финляндия, еще даже не ставшая полноправным членом НАТО, уже готова разместить на своей территории американское ядерное оружие
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
Зачем США украинизируют Швецию и Финляндию? Готовы ли американцы воевать за Арктику? Зачем США заключили соглашение о взаимных поставках оружия с Латвией?
Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".