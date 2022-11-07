https://sputnik-georgia.ru/20221107/vremya-ch-zachem-finlyandii-amerikanskie-yadernye-bomby-272013561.html

Время Ч: зачем Финляндии американские ядерные бомбы?

Время Ч: зачем Финляндии американские ядерные бомбы?

Финляндия, еще даже не ставшая полноправным членом НАТО, уже готова разместить на своей территории американское ядерное оружие 07.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-07T13:24+0400

2022-11-07T13:24+0400

2022-11-08T10:25+0400

мультимедиа

видео

финляндия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/08/272013134_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1297dd8be6c51a2d8d66d4bf5bb346f7.jpg

Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.Зачем США украинизируют Швецию и Финляндию? Готовы ли американцы воевать за Арктику? Зачем США заключили соглашение о взаимных поставках оружия с Латвией?Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

финляндия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, финляндия, видео