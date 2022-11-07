https://sputnik-georgia.ru/20221107/zhestokoe-ubiystvo-v-kakheti-obvinyaemomu-prisudili-bessrochnoe-zaklyuchenie-271991068.html

Жестокое убийство в Кахети: обвиняемый получил бессрочное заключение

Жестокое убийство в Кахети: обвиняемый получил бессрочное заключение

Жестокое двойное убийство произошло в кахетинском селе Кондоли в феврале 07.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-07T13:29+0400

2022-11-07T13:29+0400

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Телавский районный суд приговорил к бессрочному заключению обвиняемого в убийстве при отягчающих обстоятельствах супружеской пары, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Грузии.Двойное убийство произошло поздно ночью на одной из ферм в селе Кондоли Телавского района (регион Кахети) в феврале 2022 года. По данным следствия, 10 февраля 2022 года мужчина в целях завладеть деньгами застрелил супругов из незаконно приобретенного огнестрельного ружья. После этого он пригрозил их несовершеннолетнему ребенку, связал его в целях сокрытия преступления и скрылся с места преступления.Прокуратура предъявила задержанному обвинение по трем статьям УК Грузии – "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах", "Незаконное лишение свободы" и "Кража". Суд признал обвиняемого виновным по всем пунктам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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