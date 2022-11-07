https://sputnik-georgia.ru/20221107/znachenie-lunnogo-zatmeniya-8-noyabrya-2022-v-astrologii-znaki-zodiaka-271985184.html

Значение лунного затмения 8 ноября 2022 в астрологии: знаки зодиака

Значение лунного затмения 8 ноября 2022 в астрологии: знаки зодиака

Полное лунное затмение произойдет 8 ноября 2022 года – оно закроет второй за год коридор затмений, который длится больше двух недель

2022-11-07T12:20+0400

2022-11-07T12:20+0400

2022-11-07T12:20+0400

лунное затмение

лунное затмение

справки

астрология

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Увидеть полное лунное затмение 8 ноября или его частные фазы смогут везде, где в период затмения Луна будет находиться над горизонтом.Однако астрологи уверяют, что влияние полного лунного затмения ощутят даже жители тех регионов, где астрономическое явление не будет видно.Как повлияет небесное событие на знаки зодиака, о значении полного лунного затмения в астрологии, читайте на Sputnik Грузия.Значение в астрологииПолное лунное затмение 8 ноября пройдет в знаке Весы-Скорпион. По словам астрологов, это лунное затмение несет кармические повороты – многим людям придется пересмотреть свою жизнь и найти путь, по которому будут двигаться дальше.По астрологии полное лунное затмение 8 ноября будет очень мощное, поскольку в нем, помимо Солнца и Луны, участвуют также Меркурий, Венера и Уран, следовательно в этот период события будут носить судьбоносный характер, а ошибки – фатальный.По астрологии период полного лунного затмения нужно прожить максимально позитивно, избегать ссор и конфликтов, а также людей не внушающих доверия. Воздержаться в полное лунное затмение нужно от алкогольных напитков и дурманящих веществ.Как повлияет затмение на знаки зодиака?Для большинства знаков зодиака полное лунное затмение 8 ноября окажется особенно тяжелым. Однако некоторым из них суждено в этот период пережить позитивную трансформацию – они смогут открыть дверь в будущее, преодолев все проблемы.Близнецы могут в полное лунное затмение получить большую пользу – по астрологии у представителей этого знака зодиака появится шанс отдать долги, решить проблемы, сменить работу и в целом начать жизнь с начала.Успех в профессиональной сфере и карьерный рост ожидает в полное лунное затмение Раков – представители знака зодиака получат выгодное предложение, от которого не смогут отказаться. Одиноким Ракам в ноябре повезет в личной жизни.У Скорпионов в полное лунное затмение закончатся финансовые трудности. Судьба представителям знака зодиака подарит шанс заработать хороший стартовый капитал и выгодно вложить его в перспективное дело.У Водолеев в полное лунное затмение появятся большие перспективы и финансовые возможности – представители знака зодиака получат выгодное предложение о новой работе, смогут разработать интересный проект и сделать его востребованным.Материал подготовлен на основе открытых источников

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лунное затмение 8 ноября 2022 астрология знаки зодиака