https://sputnik-georgia.ru/20221108/abu-dabi-i-dubay-otmenili-vse-ogranicheniya-po-covid-19-272033765.html

Абу-Даби и Дубай отменили все ограничения по COVID-19

Абу-Даби и Дубай отменили все ограничения по COVID-19

Пассажиры, путешествующие из Дубая или через него, должны соблюдать только транзитные требования 08.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Дубай и Абу-Даби упростили правила въезда для иностранных туристов с 8 октября, сообщает АТОР.Путешественникам больше не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты. Для въезда понадобится только действующий загранпаспорт.Пассажиры, путешествующие из Дубая или через него, должны соблюдать только транзитные требования и требования к проезду до конечного пункта назначения, говорится в сообщении авиакомпании Emirates.Накануне, 7 ноября, в ОАЭ отменили масочный режим (за исключением медицинских учреждений) и зеленые пропуска для посещения достопримечательностей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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