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Абу-Даби и Дубай отменили все ограничения по COVID-19
Абу-Даби и Дубай отменили все ограничения по COVID-19
Пассажиры, путешествующие из Дубая или через него, должны соблюдать только транзитные требования 08.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-08T21:22+0400
2022-11-08T21:22+0400
2022-11-08T21:22+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Дубай и Абу-Даби упростили правила въезда для иностранных туристов с 8 октября, сообщает АТОР.Путешественникам больше не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты. Для въезда понадобится только действующий загранпаспорт.Пассажиры, путешествующие из Дубая или через него, должны соблюдать только транзитные требования и требования к проезду до конечного пункта назначения, говорится в сообщении авиакомпании Emirates.Накануне, 7 ноября, в ОАЭ отменили масочный режим (за исключением медицинских учреждений) и зеленые пропуска для посещения достопримечательностей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, общество, дубай, оаэ, ограничения из-за коронавируса
в мире, новости, общество, дубай, оаэ, ограничения из-за коронавируса
Абу-Даби и Дубай отменили все ограничения по COVID-19
Пассажиры, путешествующие из Дубая или через него, должны соблюдать только транзитные требования
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Дубай и Абу-Даби упростили правила въезда для иностранных туристов с 8 октября, сообщает АТОР.
Путешественникам больше не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты. Для въезда понадобится только действующий загранпаспорт.
Пассажиры, путешествующие из Дубая или через него, должны соблюдать только транзитные требования и требования к проезду до конечного пункта назначения, говорится в сообщении авиакомпании Emirates.
"Эксперты ожидают, что сегодня такие же официальные изменения внесут и другие эмираты, в том числе Шарджа", — говорится в сообщении.
Накануне, 7 ноября, в ОАЭ отменили масочный режим (за исключением медицинских учреждений) и зеленые пропуска для посещения достопримечательностей.