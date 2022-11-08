https://sputnik-georgia.ru/20221108/advokat-saakashvili-nazval-predpolozhitelnyy-diagnoz-eks-prezidenta-272024495.html

Адвокат Саакашвили назвал предположительный диагноз экс-президента

Адвокат Саакашвили назвал предположительный диагноз экс-президента

Адвокат отметил, что в связи с состоянием здоровья Саакашвили назначено еще несколько важных исследований 08.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-08T16:29+0400

2022-11-08T16:29+0400

2022-11-08T16:29+0400

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

новости

грузия

тбилиси

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Результаты исследования показали, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, предположительно, страдает деменцией и туберкулезом, а также 34 другими заболеваниями, заявил адвокат Шалва Хачапуридзе.Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. В больницу он попал из-за очередного ухудшения состояния здоровья. Сразу после ареста 1 октября 2021 года экс-президент объявил голодовку, которую прекратил только спустя 50 дней. Его уже осмотрели несколько иностранных экспертов, которые были приглашены по инициативе адвокатов.Ранее Хачапуридзе заявил, что состояние здоровья Саакашвили настолько тяжелое, что речь уже идет не об отсрочке отбывания наказания, а об его освобождении от наказания.Адвокат также отметил, что в связи с состоянием здоровья Саакашвили назначено еще несколько важных исследований, заключение по которым станет известны в конце ноября.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, новости, грузия, тбилиси, тбилисский городской суд