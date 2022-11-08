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Депутат парламента Грузии обвинил оппозицию в антигосударственных действиях
Депутат парламента Грузии обвинил оппозицию в антигосударственных действиях
"Радикальная оппозиция" саботирует рекомендации Еврокомиссии, уверены в правящей партии 08.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-08T15:14+0400
2022-11-08T15:14+0400
2022-11-08T15:31+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Часть грузинской оппозиции предпринимает антигосударственные усилия на пути выполнения условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили.Европейский Совет в июне этого года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. При этом Украине и Молдове были присвоены статусы кандидата на членство в ЕС.В свою очередь вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что "радикальная оппозиция" саботирует рекомендации Еврокомиссии."Они продолжают то же самое, что делали во время рассмотрения статуса кандидата, пытаются заблокировать евроинтеграцию Грузии и заблокировать присвоение Грузии статуса кандидата", – заявил Талаквадзе в эфире телеканала "Имеди".Талаквадзе также обвинили часть оппозиции в лоббировании решений, направленных против интересов страны.Правящая партия Грузии работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.Остальная часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", разработала свои предложения в альтернативном формате с участием представителей неправительственных организаций.Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что Грузия выполнит все рекомендации для получения статуса кандидата в ЕС. Глава правительства также обратился к бойкотирующей работу в парламенте оппозиции с призывом принять участие в рабочих группах по выполнению рекомендаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, новости, алеко элисашвили, грузия, арчил талаквадзе, ираклий гарибашвили, украина, молдова, тбилиси, грузинская мечта, еврокомиссия
политика, новости, алеко элисашвили, грузия, арчил талаквадзе, ираклий гарибашвили, украина, молдова, тбилиси, грузинская мечта, еврокомиссия
Депутат парламента Грузии обвинил оппозицию в антигосударственных действиях
15:14 08.11.2022 (обновлено: 15:31 08.11.2022)
"Радикальная оппозиция" саботирует рекомендации Еврокомиссии, уверены в правящей партии
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Часть грузинской оппозиции предпринимает антигосударственные усилия на пути выполнения условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили.
Европейский Совет в июне этого года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. При этом Украине и Молдове были присвоены статусы кандидата на членство в ЕС.
"Они (представители оппозиции – ред.) стоят и ругаются на расстоянии, орут по поводу этих 12 пунктов и говорят, что на 95% мы не получим (статус кандидата – ред.). Садитесь в эту рабочую группу и работайте. По моему глубокому убеждению, это антигосударственные усилия", – заявил Элисашвили.
В свою очередь вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что "радикальная оппозиция" саботирует рекомендации Еврокомиссии.
"Они продолжают то же самое, что делали во время рассмотрения статуса кандидата, пытаются заблокировать евроинтеграцию Грузии и заблокировать присвоение Грузии статуса кандидата", – заявил Талаквадзе в эфире телеканала "Имеди
".
Талаквадзе также обвинили часть оппозиции в лоббировании решений, направленных против интересов страны.
Правящая партия Грузии работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.
Остальная часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", разработала свои предложения в альтернативном формате с участием представителей неправительственных организаций.
Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что Грузия выполнит все рекомендации для получения статуса кандидата в ЕС. Глава правительства также обратился к бойкотирующей работу в парламенте оппозиции с призывом принять участие в рабочих группах по выполнению рекомендаций.