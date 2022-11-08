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Депутат парламента Грузии обвинил оппозицию в антигосударственных действиях

Депутат парламента Грузии обвинил оппозицию в антигосударственных действиях

"Радикальная оппозиция" саботирует рекомендации Еврокомиссии, уверены в правящей партии 08.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-08T15:14+0400

2022-11-08T15:14+0400

2022-11-08T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Часть грузинской оппозиции предпринимает антигосударственные усилия на пути выполнения условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили.Европейский Совет в июне этого года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. При этом Украине и Молдове были присвоены статусы кандидата на членство в ЕС.В свою очередь вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что "радикальная оппозиция" саботирует рекомендации Еврокомиссии."Они продолжают то же самое, что делали во время рассмотрения статуса кандидата, пытаются заблокировать евроинтеграцию Грузии и заблокировать присвоение Грузии статуса кандидата", – заявил Талаквадзе в эфире телеканала "Имеди".Талаквадзе также обвинили часть оппозиции в лоббировании решений, направленных против интересов страны.Правящая партия Грузии работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.Остальная часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", разработала свои предложения в альтернативном формате с участием представителей неправительственных организаций.Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что Грузия выполнит все рекомендации для получения статуса кандидата в ЕС. Глава правительства также обратился к бойкотирующей работу в парламенте оппозиции с призывом принять участие в рабочих группах по выполнению рекомендаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, новости, алеко элисашвили, грузия, арчил талаквадзе, ираклий гарибашвили, украина, молдова, тбилиси, грузинская мечта, еврокомиссия