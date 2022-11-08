https://sputnik-georgia.ru/20221108/dvizhenie-bolshegruzov-na-voenno-gruzinskoy-doroge-budet-vremenno-ogranicheno-272032569.html

Движение большегрузов на Военно-Грузинской дороге будет временно ограничено

Движение большегрузов на Военно-Грузинской дороге будет временно ограничено

Ограничения вызваны укладкой асфальтобетонного покрытия в тоннеле 08.11.2022, Sputnik Грузия

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грузия

новости

общество

департамент автомобильных дорог

ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами через тоннель Цдо, расположенный на 129-м километре дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, будет ограничено на несколько часов 8 ноября, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.По информации ведомства, движение для большегрузов ограничат с 15:00 до 22:00 8 ноября. Ограничения вызваны укладкой асфальтобетонного покрытия в тоннеле.Движение для остальных видов транспорта свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, ситуация на военно-грузинской дороге