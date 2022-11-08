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https://sputnik-georgia.ru/20221108/dvizhenie-bolshegruzov-na-voenno-gruzinskoy-doroge-budet-vremenno-ogranicheno-272032569.html
Движение большегрузов на Военно-Грузинской дороге будет временно ограничено
Движение большегрузов на Военно-Грузинской дороге будет временно ограничено
Ограничения вызваны укладкой асфальтобетонного покрытия в тоннеле 08.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-08T20:12+0400
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грузия
новости
общество
департамент автомобильных дорог
ситуация на военно-грузинской дороге
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами через тоннель Цдо, расположенный на 129-м километре дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, будет ограничено на несколько часов 8 ноября, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.По информации ведомства, движение для большегрузов ограничат с 15:00 до 22:00 8 ноября. Ограничения вызваны укладкой асфальтобетонного покрытия в тоннеле.Движение для остальных видов транспорта свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, ситуация на военно-грузинской дороге
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, ситуация на военно-грузинской дороге

Движение большегрузов на Военно-Грузинской дороге будет временно ограничено

20:12 08.11.2022 (обновлено: 20:25 08.11.2022)
© photo: Sputnik / StringerВоенно-Грузинская дорога горы лето
Военно-Грузинская дорога горы лето - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Ограничения вызваны укладкой асфальтобетонного покрытия в тоннеле
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами через тоннель Цдо, расположенный на 129-м километре дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, будет ограничено на несколько часов 8 ноября, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
По информации ведомства, движение для большегрузов ограничат с 15:00 до 22:00 8 ноября. Ограничения вызваны укладкой асфальтобетонного покрытия в тоннеле.
Движение для остальных видов транспорта свободно.
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