Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221108/dzyudoisty-sbornoy-gruzii-primut-uchastie-v-turnire-bolshogo-shlema-v-tokio-272015626.html
Дзюдоисты сборной Грузии примут участие в турнире Большого шлема в Токио
Дзюдоисты сборной Грузии примут участие в турнире Большого шлема в Токио
В составе грузинской команды шесть дзюдоистов во главе с олимпийским чемпионом Лашей Бекаури 08.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-08T11:40+0400
2022-11-08T11:46+0400
федерация дзюдо грузии
спорт
новости
лаша бекаури
грузия
япония
токио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1c/252441542_0:0:1921:1082_1920x0_80_0_0_f3d462b7a134b6e3d6c0a6d04d1ec7e5.jpg
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо примет участие токийском турнире Большого шлема (Grand Slam Tokyo), который состоится 3-4 декабря, сообщает Федерация дзюдо Грузии.В составе грузинской команды шесть дзюдоистов во главе с олимпийским чемпионом Лашей Бекаури. Остальные пять спортсменов – женщины.Состав сборной Грузии:Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
япония
токио
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1c/252441542_0:0:1921:1442_1920x0_80_0_0_4338cd3c6cabfd42006eba5656e90e3e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
федерация дзюдо грузии, спорт, новости, лаша бекаури, грузия, япония, токио
федерация дзюдо грузии, спорт, новости, лаша бекаури, грузия, япония, токио

Дзюдоисты сборной Грузии примут участие в турнире Большого шлема в Токио

11:40 08.11.2022 (обновлено: 11:46 08.11.2022)
© courtesy of Lasha Bekauri Лаша Бекаури
Лаша Бекаури - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2022
© courtesy of Lasha Bekauri
Подписаться на
НовостиTelegram
В составе грузинской команды шесть дзюдоистов во главе с олимпийским чемпионом Лашей Бекаури
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо примет участие токийском турнире Большого шлема (Grand Slam Tokyo), который состоится 3-4 декабря, сообщает Федерация дзюдо Грузии.
В составе грузинской команды шесть дзюдоистов во главе с олимпийским чемпионом Лашей Бекаури. Остальные пять спортсменов – женщины.
Состав сборной Грузии:
90 кг: Лаша Бекаури
-57 кг: Этер Липартелиани, Нино Лоладзе
-63 кг: Этер Аскилашвили
-70 кг: Нино Гулбани
+78 кг: София Сомхишвили.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0