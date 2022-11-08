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Дзюдоисты сборной Грузии примут участие в турнире Большого шлема в Токио

Дзюдоисты сборной Грузии примут участие в турнире Большого шлема в Токио

В составе грузинской команды шесть дзюдоистов во главе с олимпийским чемпионом Лашей Бекаури 08.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо примет участие токийском турнире Большого шлема (Grand Slam Tokyo), который состоится 3-4 декабря, сообщает Федерация дзюдо Грузии.В составе грузинской команды шесть дзюдоистов во главе с олимпийским чемпионом Лашей Бекаури. Остальные пять спортсменов – женщины.Состав сборной Грузии:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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федерация дзюдо грузии, спорт, новости, лаша бекаури, грузия, япония, токио