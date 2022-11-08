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Дзюдоисты сборной Грузии примут участие в турнире Большого шлема в Токио
Дзюдоисты сборной Грузии примут участие в турнире Большого шлема в Токио
В составе грузинской команды шесть дзюдоистов во главе с олимпийским чемпионом Лашей Бекаури 08.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-08T11:40+0400
2022-11-08T11:40+0400
2022-11-08T11:46+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо примет участие токийском турнире Большого шлема (Grand Slam Tokyo), который состоится 3-4 декабря, сообщает Федерация дзюдо Грузии.В составе грузинской команды шесть дзюдоистов во главе с олимпийским чемпионом Лашей Бекаури. Остальные пять спортсменов – женщины.Состав сборной Грузии:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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федерация дзюдо грузии, спорт, новости, лаша бекаури, грузия, япония, токио
федерация дзюдо грузии, спорт, новости, лаша бекаури, грузия, япония, токио
Дзюдоисты сборной Грузии примут участие в турнире Большого шлема в Токио
11:40 08.11.2022 (обновлено: 11:46 08.11.2022)
В составе грузинской команды шесть дзюдоистов во главе с олимпийским чемпионом Лашей Бекаури
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо примет участие токийском турнире Большого шлема (Grand Slam Tokyo), который состоится 3-4 декабря, сообщает Федерация дзюдо Грузии.
В составе грузинской команды шесть дзюдоистов во главе с олимпийским чемпионом Лашей Бекаури. Остальные пять спортсменов – женщины.
-57 кг: Этер Липартелиани, Нино Лоладзе
+78 кг: София Сомхишвили.