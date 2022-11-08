https://sputnik-georgia.ru/20221108/garibashvili-vspomnil-zaslugi-ili-chavchavadze-pered-gruziey-272014463.html
Гарибашвили напомнил о заслугах Ильи Чавчавадзе перед Грузией
Гарибашвили напомнил о заслугах Ильи Чавчавадзе перед Грузией
По словам премьера, Чавчавадзе посвятил свою жизнь развитию государственного мышления 08.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-08T11:21+0400
2022-11-08T11:21+0400
2022-11-08T12:23+0400
грузия
новости
общество
илья чавчавадзе
ираклий гарибашвили
тбилиси
сагурамо
грузинская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1f/271791989_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_55c5efe8e3173967e7f499a5da67516c.jpg
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил граждан со 185-летием со дня рождения великого грузинского писателя и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе.В 1987 году Чавчавадзе был причислен к лику святых Его святейшеством, Католикосом-Патриархом всея Грузии Ильей II.По словам премьера, Чавчавадзе посвятил свою жизнь усилению национального самосознания грузин и развитию государственного мышления."Его деятельность во всех сферах общественной жизни, его борьба за лучшее будущее страны проложила дорогу, которой мы следуем и сегодня. Мысли Ильи, духовная пища, которую оставил поэт, все еще актуальны и жизненно важны для нас и так будет всегда", – отметил Гарибашвили.Князь Илья Чавчавадзе (1837-1907) – грузинский поэт, публицист, политический и общественный деятель, борец за независимость Грузии. В 1987 году канонизирован Грузинской православной церковью под именем Илья Праведный.Илья был обладателем огромной харизмы. Главной причиной для политического убийства князя стала невероятная популярность Чавчавадзе: он привлекал людей, особенно крестьян, к делу национальных демократов.Когда клеветническая кампания против Чавчавадзе на страницах местной большевистской газеты "Могзаури" ("Путешественник") не дала результата, ему был вынесен смертный приговор.Чавчавадзе был убит 12 сентября 1907 года, когда он со своей супругой Ольгой путешествовали из Тбилиси в Сагурамо в открытой коляске.Возле села Цицамури их поджидала вооруженная банда Гиглы Бербичашвили, которая остановила коляску. Илья встал на ноги и обратился к банде: "Я Илья, не стреляйте". Ответ Гиглы был следующим: "Именно потому, что ты Илья, мы и должны стрелять".По многочисленным исследованиям грузинских криминалистов, историков и врачей отмечалось, что в Илью стреляли не спереди, как было указано в акте вскрытия, а сзади.Это указывает на то, что выстрел не мог произойти со стороны банды Бербичашвили, которая стояла спереди. Он произошел из второй засады, о которой не знали даже сами бандиты.Несмотря на то, что убийство Ильи Чавчавадзе у села Цицамури до сих пор не раскрыто, наиболее широкое распространение в исторической науке получила версия о том, что за убийством стояли большевики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
сагурамо
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1f/271791989_215:0:1280:799_1920x0_80_0_0_4c31d83c6c58488082701c8b343c1f36.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, илья чавчавадзе, ираклий гарибашвили, тбилиси, сагурамо, грузинская православная церковь
грузия, новости, общество, илья чавчавадзе, ираклий гарибашвили, тбилиси, сагурамо, грузинская православная церковь
Гарибашвили напомнил о заслугах Ильи Чавчавадзе перед Грузией
11:21 08.11.2022 (обновлено: 12:23 08.11.2022)
По словам премьера, Чавчавадзе посвятил свою жизнь развитию государственного мышления
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил граждан со 185-летием со дня рождения великого грузинского писателя и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе.
В 1987 году Чавчавадзе был причислен к лику святых Его святейшеством, Католикосом-Патриархом всея Грузии Ильей II.
"Бессмертное имя великого грузина, святого Ильи праведного сегодня еще раз напоминает об ответственности каждого из нас, что мы неуклонно должны следовать бескорыстному служению родине и идти по правильному пути", - говорится в заявлении премьер-министра.
По словам премьера, Чавчавадзе посвятил свою жизнь усилению национального самосознания грузин и развитию государственного мышления.
"Его деятельность во всех сферах общественной жизни, его борьба за лучшее будущее страны проложила дорогу, которой мы следуем и сегодня. Мысли Ильи, духовная пища, которую оставил поэт, все еще актуальны и жизненно важны для нас и так будет всегда", – отметил Гарибашвили.
Князь Илья Чавчавадзе (1837-1907) – грузинский поэт, публицист, политический и общественный деятель, борец за независимость Грузии. В 1987 году канонизирован Грузинской православной церковью под именем Илья Праведный.
Илья был обладателем огромной харизмы. Главной причиной для политического убийства князя стала невероятная популярность Чавчавадзе: он привлекал людей, особенно крестьян, к делу национальных демократов.
Когда клеветническая кампания против Чавчавадзе на страницах местной большевистской газеты "Могзаури" ("Путешественник") не дала результата, ему был вынесен смертный приговор.
Чавчавадзе был убит 12 сентября 1907 года, когда он со своей супругой Ольгой путешествовали из Тбилиси в Сагурамо в открытой коляске.
Возле села Цицамури их поджидала вооруженная банда Гиглы Бербичашвили, которая остановила коляску. Илья встал на ноги и обратился к банде: "Я Илья, не стреляйте". Ответ Гиглы был следующим: "Именно потому, что ты Илья, мы и должны стрелять".
По многочисленным исследованиям грузинских криминалистов, историков и врачей отмечалось, что в Илью стреляли не спереди, как было указано в акте вскрытия, а сзади.
Это указывает на то, что выстрел не мог произойти со стороны банды Бербичашвили, которая стояла спереди. Он произошел из второй засады, о которой не знали даже сами бандиты.
Несмотря на то, что убийство Ильи Чавчавадзе у села Цицамури до сих пор не раскрыто, наиболее широкое распространение в исторической науке получила версия о том, что за убийством стояли большевики.