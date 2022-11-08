https://sputnik-georgia.ru/20221108/glava-minfina-gruzii-primet-uchastie-v-zasedanii-globalnogo-foruma-oesr-272036532.html

Глава Минфина Грузии примет участие в заседании глобального форума ОЭСР

Глава Минфина Грузии примет участие в заседании глобального форума ОЭСР

Министр расскажет о роли сотрудничества и обмена информацией в налоговой сфере в процессе преодоления вызовов 08.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-08T23:31+0400

2022-11-08T23:31+0400

2022-11-08T23:56+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили примет участие в 15-ой ежегодной пленарной сессии Глобального форума прозрачности и обмена информации в налоговых целях в испанском городе Севилья 9-11 ноября, сообщает пресс-служба Минфина Грузии.По сообщению пресс-службы, в рамках мероприятия запланировано выступление главы Минфина в панельной дискуссии высокого уровня на тему – "Преодоление текущих и новых вызовов прозрачности и обмена информацией".Хуцишвили расскажет о роли сотрудничества и обмена информацией в налоговой сфере в процессе преодоления вызовов, с которыми сталкиваются страны, успешной динамике сотрудничества Грузии с глобальным форумом и реформах, проводимых Грузией для развития глобального стандарта прозрачности и обмена информацией.В конце встречи министр подпишет Многостороннее соглашение (CRS) компетентных органов об "Автоматическом обмене информацией о финансовых счетах".Соглашение было разработано государствами-членами ОЭСР и "Большой двадцатки" в 2014 году, и в настоящее время его подписали 117 государств.Вместе с министром финансов в форуме примут участие его заместитель Мамука Бараташвили и начальник отдела налоговой и таможенной политики Марине Хурцидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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