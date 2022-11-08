https://sputnik-georgia.ru/20221108/gruziya-prinimaet-uchastie-vo-vsemirnoy-turisticheskoy-vystavke-v-londone-272016413.html

Грузия принимает участие во Всемирной туристической выставке в Лондоне

Грузия принимает участие во Всемирной туристической выставке в Лондоне

На выставке представлены около пяти тысяч компаний 08.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-08T12:42+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии принимает участие в одной из крупнейших туристических выставок мира в Лондоне World Travel Market (WTM) - 2022, сообщает пресс-служба ведомства.World Travel Market с 1980 года считается одним из крупнейших событий в туристическом мире и предназначена исключительно для профессиональной публики. 43-я по счету выставка проходит 7-9 ноября в одном из крупнейших современных выставочных центров Лондона ExCel.Выставка принимает профессионалов гостиничной сферы, авиации, транспорта и так далее. У участников выставки есть возможность ознакомить представителей бизнеса с турпродуктами и направлениями.У выставки более 51 тысячи визитеров. На ней представлены около 5 тысячи компаний. Каждый год на выставке присутствуют министры по делам туризма и руководители организаций по туризму из более 70 стран мира.Одну из самых больших выставок мира освещают три тысячи журналистов со всего мира.Вместе с Национальной администрацией туризма на выставке представлены десять грузинских туристических компаний, Департамент туризма и курортов Аджарии, мэрия Тбилиси и Организация управления места назначения Имерети (Западная Грузия).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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