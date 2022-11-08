https://sputnik-georgia.ru/20221108/kanatnaya-doroga-na-cherepashe-ozero-v-tbilisi-vremenno-ne-smozhet-prinyat-passazhirov-272016938.html
Канатная дорога на Черепашье озеро в Тбилиси приостановила работу
Канатная дорога на Черепашье озеро в Тбилиси приостановила работу
Тбилисская транспортная компания приносит извинения жителям и гостям столицы за дискомфорт 08.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-08T12:20+0400
2022-11-08T12:20+0400
2022-11-08T12:39+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая Черепашье озеро и проспект Чавчавадзе в Тбилиси, во вторник не сможет обслуживать пассажиров, сообщает пресс-служба мэрии столицы.Канатная дорога будет закрыта в связи с техническими работами, предусмотренными регламентом. Тбилисская транспортная компания приносит извинения жителям и гостям столицы за дискомфорт.Черепашье озеро является популярным местом отдыха жителей и гостей Тбилиси. На прилегающей территории обустроены спортивные площадки, дорожки для прогулок, тут же находится несколько кафе и ресторанов.Неподалеку от озера находится тбилисский Этнографический музей. Попасть к озеру можно на машине или по канатной дороге с проспекта Ильи Чавчавадзе – станция канатки находится близ центрального входа в парк Ваке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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канатная дорога, грузия, новости, туризм, тбилиси, черепашье озеро
канатная дорога, грузия, новости, туризм, тбилиси, черепашье озеро
Канатная дорога на Черепашье озеро в Тбилиси приостановила работу
12:20 08.11.2022 (обновлено: 12:39 08.11.2022)
Тбилисская транспортная компания приносит извинения жителям и гостям столицы за дискомфорт
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая Черепашье озеро и проспект Чавчавадзе в Тбилиси, во вторник не сможет обслуживать пассажиров, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Канатная дорога будет закрыта в связи с техническими работами, предусмотренными регламентом. Тбилисская транспортная компания приносит извинения жителям и гостям столицы за дискомфорт.
Черепашье озеро является популярным местом отдыха жителей и гостей Тбилиси. На прилегающей территории обустроены спортивные площадки, дорожки для прогулок, тут же находится несколько кафе и ресторанов.
Неподалеку от озера находится тбилисский Этнографический музей. Попасть к озеру можно на машине или по канатной дороге с проспекта Ильи Чавчавадзе – станция канатки находится близ центрального входа в парк Ваке.