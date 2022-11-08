https://sputnik-georgia.ru/20221108/kazus-s-polskoy-delegatsiey-v-gruzii-meriya-kutaisi-razyasnila-situatsiyu-272016053.html

Казус с польской делегацией в Грузии: мэрия Кутаиси разъяснила ситуацию

Казус с польской делегацией в Грузии: мэрия Кутаиси разъяснила ситуацию

Иностранные гости посетили не то место, которое было указано в программе визита 08.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Мэрия Кутаиси заявила, что ей неизвестно, почему делегацию из Польши отвезли на частную территорию вместо территории, где в прошлом был расположен т. н. концентрационный лагерь НКВД.По данным СМИ, члены польской делегации из Польши, в том числе вице-спикер Сейма Малгожата Гошевска и посол Польши в Грузии Мариуш Машкевич, во время визита в Кутаиси побывали на территории бывшего концентрационного лагеря. Территория была загрязнена, и они сами ее очистили.В мэрии Кутаиси также отметили, что лагерь, где в 1945-1947 годах содержались польские пленные вместе с заключенными, был расположен в нескольких зданиях, в том числе на территории, прилегающей к кутаисскому аэропорту.Территорию бывшего концентрационного лагеря в разное время посещал не один международный гость, в том числе те же гости из Польши – посол и вице-спикер не раз там были, отмечено в заявлении."Нам не известно, почему в программу визита делегации вошли изменения и вместо заранее определенной территории делегацию отвезли на частную территорию", – говорится в заявлении.Тем более, что, как отмечают в мэрии, во время подготовки визита представители посольства Польши планировали посетить именно то место, где традиционно протоколом предусмотрено посещение территории бывшего концентрационного лагеря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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