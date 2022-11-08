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Литературные агенты разных стран съехались на издательский форум в Грузию
Литературные агенты разных стран съехались на издательский форум в Грузию
Главная цель мероприятия — популяризация грузинской литературы за рубежом 08.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-08T18:29+0400
2022-11-08T18:29+0400
2022-11-08T18:29+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Двенадцатый по счету Литературный форум-диалог, на который съехались литературные агенты и издатели из Франции, Финляндии, Швейцарии и Украины, проходит с 8 по 10 ноября в Тбилиси, говорится в сообщении Дома писателей. Главная цель мероприятия — популяризация грузинской литературы за рубежом, продвижение переводческой деятельности и, таким образом, развитие грузинской издательской индустрии. В этом году участниками форума в столице Грузии стали семь литературных агентов - беллетристика и нон-фикшн:"В ходе специально разработанной трехдневной программы участники узнают о грузинском книжном рынке, текущих событиях в отрасли, а также встретятся с грузинскими издателями и авторами", - говорится в сообщении организаторов.Помимо профессиональной деятельности, запланированы различные мероприятия по ознакомлению с культурой Грузии. Партнером проекта является Французский институт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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культура, культура, грузинская литература, дом писателей грузии, новости, грузия
культура, культура, грузинская литература, дом писателей грузии, новости, грузия
Литературные агенты разных стран съехались на издательский форум в Грузию
Главная цель мероприятия — популяризация грузинской литературы за рубежом
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Двенадцатый по счету Литературный форум-диалог, на который съехались литературные агенты и издатели из Франции, Финляндии, Швейцарии и Украины, проходит с 8 по 10 ноября в Тбилиси, говорится в сообщении Дома писателей.
Главная цель мероприятия — популяризация грузинской литературы за рубежом, продвижение переводческой деятельности и, таким образом, развитие грузинской издательской индустрии.
По словам организаторов, литературный форум-диалог в 2011-2021 годах посетили более 160 специалистов-издателей из разных стран. В итоге авторские права на многие грузинские книги были проданы за границу.
В этом году участниками форума в столице Грузии стали семь литературных агентов - беллетристика и нон-фикшн:
Флора Морисе (La manufacture de livres)
Фанни Моссьер (Éditions Noir sur Blanc)
Мирьям Илвас (Schildts & Söderströms)
Майкл МакКоули ("Кальманн-Леви")
Алла Костовска (издательство "Комора")
Камилла Полиан (агентство Trames Lit).
"В ходе специально разработанной трехдневной программы участники узнают о грузинском книжном рынке, текущих событиях в отрасли, а также встретятся с грузинскими издателями и авторами", - говорится в сообщении организаторов.
Помимо профессиональной деятельности, запланированы различные мероприятия по ознакомлению с культурой Грузии. Партнером проекта является Французский институт.