https://sputnik-georgia.ru/20221108/literaturnye-agenty-raznykh-stran-sekhalis-na-izdatelskiy-forum-v-gruziyu-272029815.html

Литературные агенты разных стран съехались на издательский форум в Грузию

Литературные агенты разных стран съехались на издательский форум в Грузию

Главная цель мероприятия — популяризация грузинской литературы за рубежом 08.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-08T18:29+0400

2022-11-08T18:29+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Двенадцатый по счету Литературный форум-диалог, на который съехались литературные агенты и издатели из Франции, Финляндии, Швейцарии и Украины, проходит с 8 по 10 ноября в Тбилиси, говорится в сообщении Дома писателей. Главная цель мероприятия — популяризация грузинской литературы за рубежом, продвижение переводческой деятельности и, таким образом, развитие грузинской издательской индустрии. В этом году участниками форума в столице Грузии стали семь литературных агентов - беллетристика и нон-фикшн:"В ходе специально разработанной трехдневной программы участники узнают о грузинском книжном рынке, текущих событиях в отрасли, а также встретятся с грузинскими издателями и авторами", - говорится в сообщении организаторов.Помимо профессиональной деятельности, запланированы различные мероприятия по ознакомлению с культурой Грузии. Партнером проекта является Французский институт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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культура, культура, грузинская литература, дом писателей грузии, новости, грузия